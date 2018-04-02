Проект АЭС «Аккую» получил в Турции статус стратегической инвестиции

Как сообщается на сайте российского Минэнерго, в интервью турецкому агентству Anadolu Новак отметил, что на днях проект АЭС «Аккую» получил статус стратегической инвестиции.

"Теперь мы ожидаем получения разрешения на строительство, есть подтверждение, что оно будет получено. Это даст возможность начать строительство и заливку первого фундамента, первого бетона для строительства станции. Надеемся, что это произойдет уже в ближайшее время", — отметил Новак.

Как сообщалось ранее, статус стратегической инвестиции позволит облегчить реализацию проекта строительства АЭС «Аккую».