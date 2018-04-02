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Проект АЭС «Аккую» получил в Турции статус стратегической инвестиции
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Проект АЭС «Аккую» получил в Турции статус стратегической инвестиции 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: Капитал страны
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Проект строительства с участием России АЭС «Аккую» в Турции получил статус стратегической инвестиции, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.
Как сообщается на сайте российского Минэнерго, в интервью турецкому агентству Anadolu Новак отметил, что на днях проект АЭС «Аккую» получил статус стратегической инвестиции.
"Теперь мы ожидаем получения разрешения на строительство, есть подтверждение, что оно будет получено. Это даст возможность начать строительство и заливку первого фундамента, первого бетона для строительства станции. Надеемся, что это произойдет уже в ближайшее время", — отметил Новак.
Как сообщалось ранее, статус стратегической инвестиции позволит облегчить реализацию проекта строительства АЭС «Аккую».
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