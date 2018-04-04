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Лаврентьев заявил, что ситуация в Восточной Гуте дает надежды на урегулирование в Сирии
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Лаврентьев заявил, что ситуация в Восточной Гуте дает надежды на урегулирование в Сирии 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
АСТАНА, 4 апреля. /ТАСС/. Положительное развитие ситуации в Восточной Гуте позволяет рассчитывать на хорошие перспективы в сирийском урегулировании. «Думаю, перспективы [урегулирования ситуации в Сирии], в принципе, просматриваются нормальные сейчас, хорошие, с учетом положительных результатов в том, что у нас [происходит] в Восточной Гуте», — заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
Он отметил, что эти вопросы будут обсуждаться на саммите президентов России, Турции и Ирана, который пройдет в среду в Анкаре. " [На саммите будет обсуждаться] весь спектр вопросов, касающихся сирийского урегулирования, потому что, конечно, времени прошло много с первого саммита [в Сочи осенью 2017 года], — заявил спецпредставитель главы государства. — Нужно просто подвести определенный итог и наметить перспективы".
Как сообщил ранее в среду начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал Юрий Евтушенко, мирные жители Восточной Гуты продолжают массово возвращаться в освобожденные населенные пункты Сакба, Кафер-Батна, Байт-Сава, Мисраба, Модиара, Хаззе. По его данным, вернулось более 50 тысяч человек. На основе достигнутых договоренностей российским Центром по примирению враждующих сторон продолжается вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из населенного пункта Дума в Восточной Гуте. За двое суток из города Дума вывезено 2 269 боевиков и членов их семей.
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