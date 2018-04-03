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В Ираке обнаружены останки 158 солдат, убитых «Исламским государством»
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В Ираке обнаружены останки 158 солдат, убитых «Исламским государством» 

ИА Синьхуа 1 час назад
Багдад, 3 апреля /Синьхуа/ — Останки 158 солдат, убитых в ходе резни на военной базе Шпихер, на днях были обнаружены в братской могиле в провинции Салах-эд-Дин на севере Ирака. Об этом в понедельник заявили в Министерстве здравоохранения Ирака.
Глава бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава Заид Аббас в своем заявлении сообщил, что рабочая группа бюро судебно-медицинской экспертизы и Фонда мучеников Ирака обнаружила две братские могилы в административном центре провинции Салах-эд-Дин Тикрите. Из одной из могил были извлечены останки 158 казненных солдат, которые являются жертвами резни на военной базе Шпихер.
По словам З. Аббаса, в настоящее время рабочая группа подтверждает личности погибших, а также готовится приступить к вскрытию второй братской могилы.
Напомним, что в июне 2014 года экстремистская группировка «Исламское государство» захватила Тикрит и взяла в плен более 1,7 тыс. правительственных солдат, находившихся на военной базе Шпихер в северном пригороде Тикрита. Впоследствии ИГ обнародовало видеозапись казни этих военнослужащих. В 2015 году после возвращения Тикрита под контроль правительственных войск были обнаружены останки сотен военнослужащих.
К настоящему моменту Минздрав Ирака передал семьям останки 704 убитых солдат. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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