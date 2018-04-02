Профессор Джашин: Турция должна действовать сообща с Россией

Сергея Скрипаля в Преподаватель Университета Истинье, профессор Месут Хаккы Джашин (Mesut Hakkı Caşın), комментируя позицию Турции в отношении кризиса, связанного с отравлением бывшего шпиона из России Великобритании , отметил, что Турция должна проводить политику баланса, как в период холодной войны. «В борьбе с терроризмом Турция как суверенное государство должна действовать сообща с Россией», — подчеркнул Джашин.

Бывший шпион из России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены с применением нервно-паралитического газа в британском городе Солсбери. Великобритания, а затем и ее союзники объявили о санкциях в отношении России, но на требование России предоставить доказательства лондонская администрация не ответила. Месут Хаккы Джашин обратил внимание на отсутствие какого-либо конкретного решения по этому делу: «Судебного решения нет. Это действительно сделали русские? Интересно было бы знать, почему все это произошло за неделю до выборов? Есть давление в силу того, что выборы были проведены справедливо. Принуждение по отношению к президенту Путину, который победил на выборах. А пожар, вспыхнувший в торговом центре? Это мог быть саботаж? Когда президент Путин только пришел к власти, произошел взрыв на борту атомной подводной лодки. Похоже, кто-то намерен причинить России головную боль. А это показывает, что турецко-российский союз очень важен».

«В российском обществе симпатизируют Турции»

После отравления бывшего агента Скрипаля в Великобритании Турция заявила, что она не планирует высылать российских дипломатов. Но этот инцидент был осужден турецким министерством иностранных дел. Джашин полагает, что это решение повлияет на отношения Турции с Америкой и ЕС , и Турции нужно преследовать политику баланса, как во времена холодной войны.

«Впредь наши отношения с Россией не будут такими, как раньше, то есть мы не будем занимать враждебную позицию, — отметил Джашин. — В российском обществе очень симпатизируют Турции. Турция проводит внешнюю политику на основе деликатного баланса и сочетает это с безопасностью. Если бы не поддержка России, Турция не смогла бы развернуть операцию ни в Джераблусе, ни в Африне. Когда мы смотрим на поле боя с этой точки зрения, мы можем видеть, что кое-кого турецко-российский союз беспокоит. В борьбе с терроризмом ради защиты своих территорий Турция как суверенное государство должна действовать сообща с Россией. Наши национальные интересы показывают, что мы должны взаимодействовать с Россией».

«Фирмы, которые продают С-400, могут оказаться под санкциями»

Джашин обратил внимание, что между Турцией и Россией существует серьезное сотрудничество: «4 апреля г-н Путин посетит Турцию. Состоится саммит по сирийскому урегулированию. В рамках сотрудничества Турции с Россией будет заложен фундамент АЭС „Аккую“ . Мы — вне кризиса вокруг отравления Скрипаля. Между Турцией и Россией существуют серьезные отношения. Мы ограничились только заявлением о том, что осуждаем этот инцидент. Здесь есть два обстоятельства. Первое — покупка Турцией ракет С-400 у России. Турция приняла решение приобрести эти ракеты, соглашения вступили в силу. Россия сказала, что поставка может быть перенесена на более ранний срок. В энергетике Россия говорит: „После Балтийского моря и Германии наша точка выхода — Турция“. А США вместе с Европой применяют санкции против России. В этих условиях позиция Турции повлияет на ее отношения с ЕС. В отношении фирм, продающих С-400, могут быть введены санкции».

Джашин предположил, что на фоне происходящих событий Америка тоже может наложить санкции на поставки самолетов F-35: «У Турции есть срочная потребность в системах противовоздушной обороны. Поэтому мы решили купить С-400. На мой взгляд, Турция не откажется от этого, поскольку ей нужны системы противоракетной обороны хотя бы средней дальности 150-200 километров в том числе для защиты АЭС „Аккую“. Турция осуществила платеж за F-35. Поставка самолетов должна начаться в ближайшие месяцы. Несмотря на это, американский сенат может принять решение об ограничениях против Турции. В рамках авиашоу „Юрейша Эйршоу“ (Eurasia Airshow) F-35 впервые совершат полет в небе Турции».

«Турцию могут посетить пять миллионов российских туристов»

Джашин, отмечая, что в России к Турции относятся с большой любовью, сказал: «Мы можем сообщить радостную новость: в Турцию в этом году приедет больше пяти миллионов российских туристов. В российском обществе очень любят Турцию. Дипломатия народов идет впереди официальной дипломатии. Я думаю, что сотрудничество Турции и России будет продолжаться ближайшие 10-20 лет при условии, что стороны не совершат больших ошибок».