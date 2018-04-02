СМИ Турции: у Турции и в мыслях нет высылать российских дипломатов

Могла ли Россия желать убийства двойного агента в Великобритании и использовать для этого химическое вещество, понимая, что все подозрения лягут на нее? — задается вопросом автор «Одатв.ком» (27.03). Это все равно, что выстрелить из «пистолета, на котором отпечатки пальцев Путина», и оставить его на месте преступления. Подчеркивается, что происходящие события невозможно рассматривать независимо от «вновь откалиброванных после присоединения Крыма к РФ отношений России и Европы и растущего российского влияния в Сирии ».

Зачем стране, которая готовится принять Чемпионат мира по футболу, в преддверии президентских выборов совершать такой нелепый поступок, как отравление бывшего агента Скрипаля?— — недоумевает автор «Джумхуриет» (28.03). Лондон пытается отвлечь внимание от Брексита? В США формируется новая геополитическая повестка дня в связи с назначением Майка Помпео на пост госсекретаря и Джона Болтона советником по национальной безопасности? В планах Вашингтона — притеснение России, расторжение ядерного соглашения с Ираном , эскалация кризиса на Украине , препятствование межкорейскому миру, торговая война с Китаем

Восстановление России, колоссальный рост Китая, новые союзы положили конец однополярному миру и американскому проекту «Большой Ближний Восток», делает вывод автор «Сёзджю» (29.03). США и их сторонники проиграли: сирийский режим не пал, Асад не ушел, победила Россия, которая стала обладать правом голоса на Ближнем Востоке, и без ее «нейтрализации» невозможно будет справиться с Ираном.

Причина, по которой Запад «коршуном налетел» на Россию, по выражению автора «Одатв.ком» (27.03), заключается в том, что «Россия зажгла зеленый свет операции Турции в Африне», в связи с чем американо-израильский план о «Великом Курдистане, выходящем в Средиземное море», был нарушен. Сейчас союз США — Израиль — Запад желает заставить Москву отступить перед ходами, которые этот блок собирается сделать в Сирии.

Кризис вокруг покушения на Скрипаля и решение западных стран о высылке российских дипломатов, которое повлекло за собой симметричный ответ России, может снова привести мир к холодной войне и серьезной напряженности, убежден Надир Девлет, преподаватель Университета Айдын ( «Хюрриет» , 27.03). «Такая синхронная реакция Запада на события в Солсбери — недоброе предзнаменование», — говорит эксперт.

С точки зрения колумниста «Тюркие» (01.04), пока напряженность между Западом и Россией весьма далека от стадии холодной войны: на сегодняшний день говорить о серьезной ядерной угрозе, какой-либо идеологической борьбе или антизападном блоке, сформировавшемся против блока во главе с Великобританией и США, не приходится. При этом определяющую роль в развитии ситуации с нынешней напряженностью между Западом и Россией может сыграть Китай.

Кризис на оси Запад — Восток, даже если он не так суров, как конфликт времен холодной войны, может отложить выработку решений по серьезным для мира проблемам, таким как Сирия, ядерное разоружение, считает журналист «Хюрриет» (30.03).

Почему неоднократные атаки с применением химического оружия в Сирии, в результате которых погибали сотни, тысячи сирийцев, не объединили так евроатлантический мир, как отравление в Солсбери, заставившее западные страны моментально солидаризироваться в политике изоляции России?— задается вопросом автор «Стар» (31.03).

В тени кризиса вокруг отравления Скрипаля, в ходе которого США и страны ЕС выступили единым фронтом против России, в Варне 26 марта при участии президента Турции Реджепа Эрдогана состоялся саммит Турция — ЕС, обращает внимание автор «Ени акит» (27.03).

Какую позицию займет Турция, которая, с одной стороны, покупает ракеты С–400 у России, с другой — является членом НАТО ? — спрашивает журналист «Миллиет» (27.03). Турция в последнее время сблизилась с Россией по многим направлениям, таким как астанинский процесс, сделка по С–400, торгово-экономическое взаимодействие, и «Турцию неизбежно заставят выбрать сторону в этом конфликте», добавляет автор «Сёзджю» (29.03).

Турция может не соблюдать решений, принимаемых ЕС, но если кризис вокруг отравления Скрипаля будет вынесен на платформу НАТО, какую тогда позицию она займет?— рассуждает автор «Одатв.ком» (27.03). Может ли Турция позволить себе поставить свои отношения с Россией — которые удается поддерживать на определенном уровне, несмотря на все провокации, такие как уничтожение российского самолета в ноябре 2015 года, убийство российского посла Карлова в декабре 2016 года, — в зависимость от «истории о шпионе»?

«Если бы не поддержка России, Турция не смогла бы развернуть военную операцию ни в Джераблусе, ни в Африне, — заключает преподаватель Университета Истинье Месут Хаккы Джашин («Хюрриет», 29.03). — В борьбе с терроризмом ради защиты своих территорий Турция как суверенное государство должна действовать сообща с Россией».

Россия и Турция сталкиваются с похожей угрозой со стороны Запада, и кризис, вспыхнувший сегодня в отношениях Запада / Европы и России, должен еще больше сблизить Анкару и Москву, приходит к выводу автор «Ени шафак» (28.03). Но США и Европа будут продолжать делать все возможное, чтобы саботировать российско-турецкое сближение.

Путин и Эрдоган сорвали планы Запада в направлении развала России и Турции и «порабощения» двух стран, подчеркивает автор «Стар» (29.03). И неслучайно Турция в ходе попытки госпереворота 15 июля 2016 года «обнаружила рядом с собой Россию». Если бы переворот состоялся, Турция превратилась бы в страну, которая сожгла бы все мосты с РФ на фоне обострения «крымского вопроса», закрепилась бы на противоположном России фланге в Сирии — на стороне США (и курдских Отрядов народной самообороны / Рабочей партии Курдистана ) — и сегодня высылала бы российских дипломатов.

Официальная риторика Анкары по кризису вокруг отравления Скрипаля держится в рамках: «Турция признает применение химического оружия преступлением против человечества и осуждает инцидент в Великобритании», — но решение о высылке российских дипломатов вслед за многими европейскими странами даже не приходит на ум, пишет колумнист «Сабах» (29.03). Ожидать, что Анкара присоединится к тем европейским странам, которые приняли это решение, нереалистично, особенно если учесть предстоящий визит президента России Владимира Путина в Турцию, а также доверительные отношения, сложившиеся между российским и турецким президентами.

Турцию годами обманывали нереальной российской угрозой и заставляли искать укрытие в западном союзе, а сегодня у нее появились настоящие друзья на международной арене, подчеркивает автор «Айдынлык» (30.03). Главный пример настоящего друга на поле боя, с которым Турция построила стратегическое партнерство, — Россия. Переговоры, которые ранее проходили в Астане Сочи , а 4 апреля состоятся в Анкаре, — показатель того, что к стратегическому партнерству Турции и России примкнул Иран. С присоединением к этому пакту Сирии, Ирака Ливана , Катара, Азербайджана это стратегическое партнерство превратится в самостоятельный полюс под названием «Западноазиатский альянс».

Согласно «Сёзджю» (31.03), в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Турцию 3 апреля состоится седьмое заседание Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией, на котором будут обсуждаться все аспекты двусторонних отношений, состоится обмен мнениями по региональным и международным вопросам. На этот же день запланирована официальная церемония закладки фундамента АЭС «Аккую» . 4 апреля в Анкаре состоится трехсторонний саммит по Сирии с участием президентов России, Турции и Ирана.

Владимир Путин совершит свой первый визит в Турцию после переизбрания на пост президента, отмечает «Сабах» (01.04), и эта встреча российского и турецкого лидеров станет девятой за последний год. Визит Путина в Турцию крайне важен прежде всего с точки зрения продолжения контактов между двумя странами на высшем уровне, отмечает эксперт по России Дженк Башламыш в интервью «Хюрриет» (01.04). К тому же необходимо урегулировать проблемы по проекту АЭС «Аккую», связанные с получением лицензии на строительство и определением турецких соинвесторов. Лидеры также не обойдут вниманием проект «Турецкий поток», сделку по С–400.

Турция заключила с Россией соглашение о покупке С–400 после того, как союзники по НАТО и США не обеспечили ее системами противовоздушной обороны, напоминает автор «Милли газете» (26.03). Но после того, как по этой сделке был достигнут прогресс, в СМИ появились сообщения о том, что США собираются сделать Турции предложение по системам «Пэтриот».

«Несмотря на то, что Анкара месяцами рьяно настаивает на покупке С—400 у России, — хотя на самом деле сама не знает, как будет их использовать, — теперь она приобретает «патриотичные» ракеты у Америки, в администрацию которой приходят все новые «ястребы»», — пишет журналист «Сёзджю» (26.03).

По итогам визита в Вашингтон глава комиссии турецкого парламента по иностранным делам Волкан Бозкыр в беседе с «Хюрриет» (27.03) рассказал, что в США придают большое значение теме покупки С–400 у России. Особенно в Конгрессе чувствуется намерение связать эту сделку с поставками американских боевых самолетов Ф–35 в Турцию, и витают настроения в духе: «Если вы купите С–400, мы примем решение в Конгрессе и не продадим вам Ф–35».

США с самого начала выражают серьезное беспокойство по поводу покупки Турцией С–400 у России, обращает внимание колумнист «Ени шафак» (29.03). И если НАТО говорит, что Турция имеет право приобрести ракеты С–400 в случае, если их система опознавания «свой — чужой» будет адаптирована к правилам альянса, то Вашингтон выступает против сделки по С–400. Это объясняется одной очевидной причиной: США, которые форматировали свои отношения с Турцией главным образом на основе принципа «военной зависимости», невероятно обеспокоены тем, что этот формат начинает ломаться. В этих условиях такое резкое противостояние покупке С–400 становится невозможно объяснить никаким другим мотивом, кроме как сохраняющейся после 1945 года позицией-угрозой «ты будешь зависеть от меня в сфере обороны».

Турция будет двигаться полным ходом вперед в рамках соглашения по С–400, но она не против купить американские системы «Пэтриот», если будут предложены приемлемые условия, сообщает «Хабертюрк» (28.03) со ссылкой на источники в министерстве национальной обороны Турции.

Автор «Хабертюрк» (28.03), комментируя увеличение числа турецких предприятий, которым Россия разрешила поставлять томаты в Россию, подчеркивает: «После кризиса, связанного с уничтожением российского самолета, мы стали измерять масштаб наших отношений с Россией по томатам». Если сохраняющиеся ограничения по объему ввозимой продукции и количеству поставщиков будут сняты, можно будет сказать, что отношения вернулись в прежнее русло, заключает журналист.