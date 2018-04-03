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Афганские военные уничтожили 18 командиров «Талибана»*
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Афганские военные уничтожили 18 командиров «Талибана»* 

РИА Новости 18 часов назад
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Министерство обороны Афганистана заявило, что авиаудар, нанесенный в понедельник по объектам в провинции Кундуз, уничтожил не менее 18 командиров радикального движения «Талибан»*, сообщает телеканал Tolo News.
Ранее сообщалось, что в результате бомбардировки медресе в районе Дашт-э-Арчи, который находится под контролем талибов, погибли десятки человек. Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) заявила, что изучает сообщения о возможной гибели мирных граждан.
Представитель афганского минобороны Мохаммад Радманиш, заявил, что удар был нанесен по «врагам», которые собрались в этом районе. По его словам, во время налета вооруженные люди проводили парад, после которого планировали «заняться организацией террористических нападений».
Согласно информации военных, в ходе операции было выпущено две ракеты — одна из них поразила район, где проходило собрание, а вторая близлежащую цель. В результате авиаудара были уничтожены 18 командиров «Талибана»* и еще 12 ранены.
Как сообщили местные власти, общее число погибших и пострадавших составило 25 человек. Однако, по данным очевидцев, жертв в результате авиаудара значительно больше.
Представитель оборонного ведомства отметил, что, после того как удар был нанесен, талибы начали стрелять по мирным жителям, многие из которых были ранены и доставлены в местные больницы.
*Террористическая организация, запрещена в России
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