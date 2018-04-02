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Замглавы МИД обсудил с йеменским послом двусторонние отношения
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Замглавы МИД обсудил с йеменским послом двусторонние отношения 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов в понедельник принял посла Йемена в Москве Ахмеда аль-Вахейши, обсудив с ним складывающуюся ситуацию в Йемене, сообщило министерство иностранных дел России.
"При обмене мнениями по складывающейся в Йемене военно-политической и гуманитарной ситуации с российской стороны была вновь отмечена задача скорейшего прекращения вооруженного противостояния в Йеменской Республике как необходимой предпосылки для облегчения страданий мирного населения и налаживания инклюзивного национального диалога о путях посткризисного обустройства йеменского государства", — сообщило министерство.
Кроме того, в ходе встречи обсуждались актуальные вопросы российско-йеменской двусторонней повестки дня, в том числе в контексте отмечаемого в 2018 году 90-летия установления дипломатических отношений между нашими странами, отмечает министерство.
В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла», с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.
Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, в ответ на что хуситы регулярно пускают ракеты по саудовской территории.
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