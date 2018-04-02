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Дамаск намерен зачистить от боевиков горный хребет Каламун, сообщают СМИ
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Дамаск намерен зачистить от боевиков горный хребет Каламун, сообщают СМИ 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Армия сирийского президента Башара Асада намерена зачистить от террористов восточную часть горного хребта Каламун, сообщает Федеральное агентство новостей.
Хребет простирается вдоль границы Сирийской Арабской Республики и Ливана. В его восточной части на протяжении всего года идут ожесточённые бои между группировками вооружённой оппозиции и исламистами.
Сейчас Восточный Каламун находится в окружении правительственных сил. Военные направили в регион несколько переговорщиков. В частности, Дамаск намерен установить перемирие с формированиями в населённых пунктах Аль-Мансура и Ар-Рухайба.
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