Дамаск намерен зачистить от боевиков горный хребет Каламун, сообщают СМИ 

Армия сирийского президента Башара Асада намерена зачистить от террористов восточную часть горного хребта Каламун, сообщает Федеральное агентство новостей.
Хребет простирается вдоль границы Сирийской Арабской Республики и Ливана. В его восточной части на протяжении всего года идут ожесточённые бои между группировками вооружённой оппозиции и исламистами.
Сейчас Восточный Каламун находится в окружении правительственных сил. Военные направили в регион несколько переговорщиков. В частности, Дамаск намерен установить перемирие с формированиями в населённых пунктах Аль-Мансура и Ар-Рухайба.