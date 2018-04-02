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Путин проведет переговоры с Эрдоганом и Роухани в Анкаре
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Путин проведет переговоры с Эрдоганом и Роухани в Анкаре 

Российская Газета 1 час назад
Уже завтра президент России Владимир Путин отправится с визитом в Анкару.
В турецкой столице состоится седьмое заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня. «Будут рассмотрены состояние и перспективы развития двустороннего торгово-экономического взаимодействия, ход реализации совместных стратегических проектов, в частности, в области энергетики. Планируется затронуть актуальную региональную и международную тематику, включая совместную борьбу с терроризмом, ситуацию в Сирии», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Лидеры в формате видеоконференции дадут старт сооружению первого энергоблока атомной электростанции «Аккую».
Состоится и вторая встреча глав государств-гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. Владимир Путин обсудит с президентом Ирана Хасаном Роухани и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выполнение договоренностей, достигнутых по итогам первого такого саммита в Сочи 22 ноября 2017 года.
Лидеры обменяются мнениями о возможных дополнительных мерах для укрепления режима прекращения боевых действий в Сирии, обеспечения функционирования зон деэскалации, решения гуманитарных проблем и продвижения политического урегулирования.
Президенты России и Ирана побеседуют и отдельно: будут рассмотрены вопросы российско-иранских отношений, региональной и международной повестки.
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