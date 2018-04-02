Путин проведет переговоры с Эрдоганом и Роухани в Анкаре

В турецкой столице состоится седьмое заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня. «Будут рассмотрены состояние и перспективы развития двустороннего торгово-экономического взаимодействия, ход реализации совместных стратегических проектов, в частности, в области энергетики. Планируется затронуть актуальную региональную и международную тематику, включая совместную борьбу с терроризмом, ситуацию в Сирии », — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля

Лидеры в формате видеоконференции дадут старт сооружению первого энергоблока атомной электростанции «Аккую»

Лидеры обменяются мнениями о возможных дополнительных мерах для укрепления режима прекращения боевых действий в Сирии, обеспечения функционирования зон деэскалации, решения гуманитарных проблем и продвижения политического урегулирования.

Президенты России и Ирана побеседуют и отдельно: будут рассмотрены вопросы российско-иранских отношений, региональной и международной повестки.