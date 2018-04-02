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Турция выдала разрешение на строительство АЭС «Аккую»
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Турция выдала разрешение на строительство АЭС «Аккую» 

Газета.Ru 10 часов назад
Фото: Murad Sezer/Reuters
Агентство по атомной энергетике Турции выдало лицензию на строительство первого блока АЭС «Аккую», передает Anadolu.
Как отмечается, проект АЭС был признан регулятором соответствующим всем принятым в Турции требованиям.
При этом ожидается, что церемония по закладке фундамента АЭС «Аккую» пройдет во вторник с участием президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.
Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что российская сторона ожидает получения разрешения на строительство АЭС «Аккую» в Турции.
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