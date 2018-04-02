Турция выдала разрешение на строительство АЭС «Аккую»

Агентство по атомной энергетике Турции выдало лицензию на строительство первого блока АЭС «Аккую», передает Anadolu.

Как отмечается, проект АЭС был признан регулятором соответствующим всем принятым в Турции требованиям.