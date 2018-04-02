Проект АЭС «Аккую» получил статус стратегического для Турции

«Министр поблагодарил турецких партнеров за присвоение проекту АЭС «Аккую» статуса «стратегических инвестиций»», — говорится в сообщении агентства.

Ранее Новак сообщал, что статус стратегического для Турции проекта [позволит] (https://rns.online/energy/aES-akkuyu-poluchit-lgotnuyu-stavku-naloga-na-pribil-na-20-let—2016-08-09/) АЭС «Аккую» получить льготную ставку налога на прибыль на 20 лет В мае 2010 года было подписано межправительственное российско-турецкое соглашение о строительстве АЭС вблизи средиземноморского порта Мерсин. Проект предусматривает сооружение четырех энергоблоков (реакторы ВВЭР-1200) мощностью по 1,2 ГВт каждый по российскому проекту «АЭС-2006».