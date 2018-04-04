В Кремле рассказали об атмосфере саммита «тройки» по Сирии

Турции и Ирана. Анкаре завершился второй саммит глав государств-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию с участием президентов трех стран — России

Саммит проходил в закрытом от журналистов режиме. Перед тем, как лидеры вышли к представителям прессы, подробности переговоров рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков

"Да, очень хорошо, в конструктивной атмосфере. Решили продолжать работу в таком формате — формате тройки. И очень насыщенное совместное заявление получилось", — оценил Ушаков.

Обсуждалась и операция «Оливковая ветвь», которую турецкие военные проводят в сирийском Африне. «Но обсуждение, я бы сказал, деловое было, негативного ничего не было», — сказал про это помощник российского лидера.

Следующий саммит президенты решили провести в Иране.