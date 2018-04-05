Эксперт позитивно оценил итог встречи глав России, Ирана и Турции в Анкаре

"Одна договоренность о следующей подобной встрече в Иране имеет значение, и то, что девятая встреча в Астане пройдет в середине мая. Процесс в Астане — единственный, который показал положительные результаты, и это послание для США ", — сказал Икам в четверг РИА Новости.

Эксперт отметил, что положительным в трехсторонней встрече также является согласие сторон о единстве и территориальной целостности Сирии

"Эта встреча не для объявления окончания войны в Сирии. Она говорит о том, что есть политическое решение… Действия другой стороны, которая поддерживает террористов, доживают последние дни. Но это не объявление того, когда закончится война…, скорее продолжение и поддержка астанинского вектора, у которого будет положительный результат в прекращении войны в Сирии", — сказал Икам.

Эксперт обратил внимание, что на встрече в Анкаре впервые обсудили процесс восстановления Сирии, что также говорит об окончании войны в ближайшее время. «Обсуждение восстановления — также намек для Турции, что надо прекращать поддерживать террористов и предпринимать действия, нарушающие международное право», — сказал эксперт.

Вторая трехсторонняя встреча президентов РФ, Турции и Ирана по Сирии прошла в минувшую среду в Анкаре. Первый подобный саммит прошел в Сочи 22 ноября 2017 года.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>