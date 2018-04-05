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Эксперт позитивно оценил итог встречи глав России, Ирана и Турции в Анкаре
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Эксперт позитивно оценил итог встречи глав России, Ирана и Турции в Анкаре 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ДАМАСК, 5 апр — РИА Новости. Итоги прошедшей в Анкаре встречи лидеров России, Ирана и Турции в целом положительные, считает сирийский политический эксперт Мохаммад Икам.
"Одна договоренность о следующей подобной встрече в Иране имеет значение, и то, что девятая встреча в Астане пройдет в середине мая. Процесс в Астане — единственный, который показал положительные результаты, и это послание для США", — сказал Икам в четверг РИА Новости.
Эксперт отметил, что положительным в трехсторонней встрече также является согласие сторон о единстве и территориальной целостности Сирии.
"Эта встреча не для объявления окончания войны в Сирии. Она говорит о том, что есть политическое решение… Действия другой стороны, которая поддерживает террористов, доживают последние дни. Но это не объявление того, когда закончится война…, скорее продолжение и поддержка астанинского вектора, у которого будет положительный результат в прекращении войны в Сирии", — сказал Икам.
Эксперт обратил внимание, что на встрече в Анкаре впервые обсудили процесс восстановления Сирии, что также говорит об окончании войны в ближайшее время. «Обсуждение восстановления — также намек для Турции, что надо прекращать поддерживать террористов и предпринимать действия, нарушающие международное право», — сказал эксперт.
Вторая трехсторонняя встреча президентов РФ, Турции и Ирана по Сирии прошла в минувшую среду в Анкаре. Первый подобный саммит прошел в Сочи 22 ноября 2017 года.
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