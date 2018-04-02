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Народное ополчение Ракки обстреляло базу коалиции США на севере Сирии
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Народное ополчение Ракки обстреляло базу коалиции США на севере Сирии 

РИА Новости 1 час назад
ДАМАСК, 2 апр — РИА Новости. Бойцы народного ополчения Ракки обстреляли из минометов базу международной коалиции во главе с США в поселении Эйн-Исса на севере Сирии, сообщается в заявлении пресс-службы ополчения, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"После разведывательных мероприятий народное ополчение Ракки осуществило спецоперацию, целью которой являлся военный штаб США на базе бывшей военной части 93 бригады в районе Эйн-Исса в 70 километрах севернее Ракки. Осуществлен огонь несколькими минометными снарядами по определенным целям без каких-либо потерь с нашей стороны", — написано в заявлении.
В коммюнике ополчения сообщается, что бойцы сопротивления не потерпят присутствия «оккупационных сил США, Турции и их союзников на севере Сирии». «Не расслабляйтесь днем и ночью, наше оружие достанет вас, где бы вы ни были… операция „Гнев Евфрата“ началась», — отмечено в коммюнике.
США и их союзники с августа 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ*, причем в Сирии они действуют без согласия официальных властей страны. Народное ополчение Ракки сформировано 26 марта под призывом начала восстания в провинции Ракка против присутствия сил США и коалиции.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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