Вывод войск Трампа из Сирии: чего ждать от Путина и стоит ли волноваться Украине

Трамп говорит, что как только США победят в Сирии ИГИЛ (запрещенная в России организация — прим. ред.), а они его почти добили, то уйдут оттуда — пускай, мол, с этой Сирией другие разбираются. Конечно, его мнение расходится с видением Пентагона и советников по национальной безопасности. Трамп считает, что уходить нужно прямо сейчас. Такая идея будет достаточно популярна среди тех, кто голосовал за Трампа. Им, в общем, на сирийцев наплевать, независимо от того, что они на голове носят, или еще каких-то особенностей.

Это американский изоляционизм, достаточно мощное в Америке течение. С тем же успехом изоляционисты могут сказать, что и на Украину наплевать. И Трамп смотрит на изоляционистов, ведь в ноябре будут выборы в Конгресс. Не знаю, выйдут США из Сирии или нет, но это такой популизм, потому что среди представителей политического базиса Трампа это будет воспринято позитивно. Это будет популярно: мы там разгромили ИГИЛ, ура, победили, идем оттуда на фиг. Такое же отношение к Украине со стороны этих людей вполне возможно. В том числе и Трампа, которого тоже с трудом уговорили продолжать помогать Украине. Хотя в Вашингтоне много людей, у которых совсем другие точки зрения.

Ираном. Вывести войска — это часть полномочий Трампа. Если до этого дойдет, то кто-то, может, уйдет в отставку. И уж точно курдам придется несладко, и некоторым другим тоже. Возрастет вероятность прямого столкновения между Израилем

Трамп, по-видимому, в этой проблематике плохо разбирается или не очень хочет разбираться. С его точки зрения, я полагаю, договоренность с Путиным важнее, чем судьба Сирии, тем более сирийских курдов. Опять же, многие, в том числе и в Пентагоне, считают, что союз с Турцией важнее, чем союз с курдами. Впрочем, и для России важнее Турция, чем курды.

Посмотрим, что будет дальше. Если американцы уйдут, Россия продолжит то, что уже делает. Все в принципе делалось для того, чтобы была твердая база у средиземноморской эскадры, которую восстановили в 2012 году, чтобы у нее были и авиабаза для прикрытия с воздуха, и военно-морская база в Тартусе, которая расширяется.

Но есть и проблемы: у России совершенно не хватает кораблей, потому что Черноморский флот слабоват. У Кремля есть стратегия в Сирии — довольно ясная, четкая и выглядящая разумной, и он ее осуществляет. Но у России не хватает ресурсов, чтобы создать в Средиземном море мощную эскадру с базой поддержки, чтобы в случае большой войны «запереть» проливы Босфор и Дарданеллы. Триста лет уже российская стратегия в этом регионе строится вокруг проливов. И Крым для нее же — потому что это база, чтобы «запереть» Босфор с севера. Но хорошо бы подпереть и Дарданеллы с юга.

Так что стратегия есть, но не хватает ресурсов. У американцев все наоборот: у них очень много ресурсов, но нет никакой более-менее ясной стратегии. Это удивительное соревнование. Я, во всяком случае, наблюдаю за ним с большим интересом.