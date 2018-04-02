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Десятки тысяч немцев выступили за улучшение отношений с Россией
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Десятки тысяч немцев выступили за улучшение отношений с Россией 

Вести.Ru 2 часа назад
За ядерное разоружение и улучшение отношений между Россией и Западом выступили десятки тысяч немцев. В Германии прошли демонстрации за мир, или «пасхальные марши».
Митингующие потребовали от правительства активнее включиться в мирное решение конфликтов в Сирии и Корее. По словам участников акций, сейчас позиция Германии и ЕС в целом слабая, и государства еврозоны должны пересмотреть взгляд на внешнюю политику, сообщает «Россия 24».
Позицию демонстрантов разделяет глава МИД Германии. Хайко Маас в интервью газете Bild заявил, что диалог с Россией как с партнером поможет решить многие региональные конфликты.
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