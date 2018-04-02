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Жители города Хараста в Восточной Гуте могут вернуться в свои дома
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Жители города Хараста в Восточной Гуте могут вернуться в свои дома 

РИА Новости 34 минуты назад
БЕЙРУТ, 2 апр — РИА Новости. Жители города Хараста в Восточной Гуте с понедельника могут вернуться в свои дома после полной зачистки населенного пункта от террористов и начала восстановительных работ государственными коммунальными службами, заявил губернатор провинции Дамаск Аляя Ибрагим.
По данным сирийского национального агентства САНА, губернатор в ходе своего визита в освобожденные поселения Восточной Гуты отметил, что дорожные службы уже разбирают завалы центральной дороги, которая проходит через город Хараста, и второстепенных улиц.
Министр внутренней торговли Абдуллах Аль-Гхарби, посетив ряд городов Восточной Гуты, в свою очередь заверил, что министерство обязуется предоставить все необходимое для жителей освобожденных поселений и тех, кто вернется в свои дома.
Аль-Гхарби подчеркнул, что сирийская государственная торговая компания ежедневно доставляет и раздает в поселениях Гуты и центрах временного пребывания 400-450 тонн продуктов питания и средств первой необходимости. Также функционирует мобильная пекарня, планируется открытие государственных складов с продовольствием и стационарных пекарен во всех населенных пунктах, куда будут возвращаться граждане.
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