Партия войны побеждает: Трамп застрял в Сирии 

Москва, 4 апреля — «Вести. Экономика» Президент США Дональд Трамп заявил о том, что пребывание американских войск в Сирии будет продлено. «Мы не собираемся начинать немедленный вывод [войск], но президент также не намерен поддерживать долгосрочное участие», — сказал он. Напомним, что вов время предвыборной гонки Трамп жестко критиковал президента Барака Обаму за неспособность вывести войска из Афганистана.
В Анкаре прошла встреча президентов России, Турции и Ирана. Это страны-гаранты Астанинского процесса содействия Сирийскому урегулированию. На трехстороннем саммите обсуждают ситуацию в Сирии. Это уже вторая подобная встреча.
Трамп оправдывает затягивание сроков вывода Воиск из Сирии желанием гарантировать, что группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) разгромлена, а также призвать другие страны региона помочь обеспечить стабильность в Сирии. В этих условиях трудно не предположить, что военное лобби или «глубинное правительство» США в очередной раз делает все для обеспечения ключевых военных корпораций (Lockheed Martin и т.д.) новыми заказами. Эти корпорации контролируют правительство США и НАТО. А понять, как они это делают, необходимо для того, чтобы оценить внешнюю политику Америки, то есть какие страны являются «союзниками» правительства США (такие как Саудовская Аравия и Израиль) и какие страны являются его «врагами» (такие как Ливия и Сирия) и, значит, подходят для вторжения Америки или свержения правительства этой страны посредством переворота. Демонизируется глава государства, затем происходит вторжение или переворот. Вот и все. Поскольку Америка приватизировала оборонную промышленность, в Америке инвесторы смогут заработать прибыль от вторжения и оккупации зарубежных стран, а миллиардеры, которые контролируют эти корпорации, покупают конгресс и президента, чтобы сохранить поступление этих доходов для себя. В этом суть военного бизнеса, поскольку его рынки — это правительства, но не те правительства, которые аристократия хочет свергнуть и заменить. Иностранные правительства, которые должны быть свергнуты, являются не рынками, а целями. Эти несчастные страны идут к кровопролитиям и нищете. Но если вы контролируете эти корпорации, вам нужны эти вторжения и оккупации, и вам, конечно, нет дела ни до одной из жертв, которые (в отличие от прибылей) не имеют отношения к вашему бизнесу. Фактически убийства людей и разрушение зданий — это то, что вы как миллиардер с контрольным пакетом акций одного из 100 лучших подрядчиков в правительстве США продаете своему правительству и всем другим правительствам, которых пропаганда страны будет представлять как «врагов» — Ирак, Афганистан, Сирия, Йемен и т. д. — и определенно не как «союзников», типа иностранных рынков: Саудовская Аравия, ЕС-НАТО, Израиль и т. д. Что касается ваших крупнейших зарубежных рынков, они будут «союзниками»; так что вы (то есть национальная аристократия, владеющая СМИ и т. д.) будете защищать их, и вам нужно будет, чтобы американские военные (налогоплательщики и войска) защищали их. Это защита вашего рынка, хотя вы как владелец корпорации ни за что не платите. Это уникальный характер ведения военного бизнеса и уникальные возможности для инвесторов. Таким образом, 21 мая 2017 г. президент США Дональд Трамп продал семье Сауда, владеющей Саудовской Аравией, продукцию американских производителей оружия на рекордные $350 млрд, которую они теперь обязаны покупать в течение следующих десяти лет с первичным взносом в размере $100 млрд только в первый год. Эта сделка, безусловно, является крупнейшей частью стимула Трампа для американских производителей. Однако она касается только военных производителей, которые практически полностью зависят от продаж правительствам, в частности «дружественным» правительствам: «союзникам» типа семьи Сауда.