Ещё
Партия войны побеждает: Трамп застрял в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Партия войны побеждает: Трамп застрял в Сирии 

Вести.Ru 49 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 4 апреля — «Вести. Экономика» Президент США Дональд Трамп заявил о том, что пребывание американских войск в Сирии будет продлено. «Мы не собираемся начинать немедленный вывод [войск], но президент также не намерен поддерживать долгосрочное участие», — сказал он. Напомним, что вов время предвыборной гонки Трамп жестко критиковал президента Барака Обаму за неспособность вывести войска из Афганистана.
В Анкаре прошла встреча президентов России, Турции и Ирана. Это страны-гаранты Астанинского процесса содействия Сирийскому урегулированию. На трехстороннем саммите обсуждают ситуацию в Сирии. Это уже вторая подобная встреча.
Трамп оправдывает затягивание сроков вывода Воиск из Сирии желанием гарантировать, что группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) разгромлена, а также призвать другие страны региона помочь обеспечить стабильность в Сирии. В этих условиях трудно не предположить, что военное лобби или «глубинное правительство» США в очередной раз делает все для обеспечения ключевых военных корпораций (Lockheed Martin и т.д.) новыми заказами. Эти корпорации контролируют правительство США и НАТО. А понять, как они это делают, необходимо для того, чтобы оценить внешнюю политику Америки, то есть какие страны являются «союзниками» правительства США (такие как Саудовская Аравия и Израиль) и какие страны являются его «врагами» (такие как Ливия и Сирия) и, значит, подходят для вторжения Америки или свержения правительства этой страны посредством переворота. Демонизируется глава государства, затем происходит вторжение или переворот. Вот и все. Поскольку Америка приватизировала оборонную промышленность, в Америке инвесторы смогут заработать прибыль от вторжения и оккупации зарубежных стран, а миллиардеры, которые контролируют эти корпорации, покупают конгресс и президента, чтобы сохранить поступление этих доходов для себя. В этом суть военного бизнеса, поскольку его рынки — это правительства, но не те правительства, которые аристократия хочет свергнуть и заменить. Иностранные правительства, которые должны быть свергнуты, являются не рынками, а целями. Эти несчастные страны идут к кровопролитиям и нищете. Но если вы контролируете эти корпорации, вам нужны эти вторжения и оккупации, и вам, конечно, нет дела ни до одной из жертв, которые (в отличие от прибылей) не имеют отношения к вашему бизнесу. Фактически убийства людей и разрушение зданий — это то, что вы как миллиардер с контрольным пакетом акций одного из 100 лучших подрядчиков в правительстве США продаете своему правительству и всем другим правительствам, которых пропаганда страны будет представлять как «врагов» — Ирак, Афганистан, Сирия, Йемен и т. д. — и определенно не как «союзников», типа иностранных рынков: Саудовская Аравия, ЕС-НАТО, Израиль и т. д. Что касается ваших крупнейших зарубежных рынков, они будут «союзниками»; так что вы (то есть национальная аристократия, владеющая СМИ и т. д.) будете защищать их, и вам нужно будет, чтобы американские военные (налогоплательщики и войска) защищали их. Это защита вашего рынка, хотя вы как владелец корпорации ни за что не платите. Это уникальный характер ведения военного бизнеса и уникальные возможности для инвесторов. Таким образом, 21 мая 2017 г. президент США Дональд Трамп продал семье Сауда, владеющей Саудовской Аравией, продукцию американских производителей оружия на рекордные $350 млрд, которую они теперь обязаны покупать в течение следующих десяти лет с первичным взносом в размере $100 млрд только в первый год. Эта сделка, безусловно, является крупнейшей частью стимула Трампа для американских производителей. Однако она касается только военных производителей, которые практически полностью зависят от продаж правительствам, в частности «дружественным» правительствам: «союзникам» типа семьи Сауда.
Вести.Ru: последние новости
Десятки тысяч немцев выступили за улучшение отношений с Россией Небензя: Восточную Гуту покинули более 120 тысяч человек Турция считает оккупацией отправку французских военных в Сирию
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Джонсон выдвинул РФ новое обвинение137
Почему Путин не стал требовать от Британии извинений291
Рудковская опозорила Плющенко18
На пляже Таиланда нашли «Чужого»22
В США разбился F-1631
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Политика
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
04:30
США обвинили РФ в разработке «Новичка»
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение