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В Алеппо массово возвращаются мирные жители
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В Алеппо массово возвращаются мирные жители 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
В сирийский Алеппо продолжают возвращаться местные жители, которые бежали из города, когда туда пришли террористы «Исламского государства» ИГ*.
Только в течение марта в город вернулись почти 70 тысяч человек. Сирийские военные и бойцы военной полиции РФ внимательно проверяют людей, возвращающихся по гуманитарному коридору, чтобы в город не проникли вновь террористы.
В городе массово появляются признаки мирной жизни: открываются предприятия, школы, больницы и начал ходить транспорт, пишет «ФАН».
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года признано террористической организацией и ее деятельность в России запрещена.
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