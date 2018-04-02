В Алеппо массово возвращаются мирные жители

В сирийский Алеппо продолжают возвращаться местные жители, которые бежали из города, когда туда пришли террористы «Исламского государства» ИГ*.

Только в течение марта в город вернулись почти 70 тысяч человек. Сирийские военные и бойцы военной полиции РФ внимательно проверяют людей, возвращающихся по гуманитарному коридору, чтобы в город не проникли вновь террористы.

В городе массово появляются признаки мирной жизни: открываются предприятия, школы, больницы и начал ходить транспорт, пишет «ФАН».

* «Исламское государство» ( ИГ , ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года признано террористической организацией и ее деятельность в России запрещена.