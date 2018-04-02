Сирия и четвертый президентский срок Путина: никаких политических уступок, лишающих Москву ее военных достижений

Решительная победа на президентских выборах в России укрепила амбиции президента Владимира Путина , направленные на продвижение проекта по балансированию с западными странами и построение дружественных отношений. Внешняя политика президента Владимира Путина, особенно в последнее десятилетие, характеризовалась реализмом и рациональностью. В ее основе лежат попытки противостоять западному господству, реализация долгосрочной стратегии по обеспечению российских интересов и прагматизм в отношении региональных и международных событий и тенденций.

Политическая и военная жесткость России в отношении сирийского вопроса стала основной осью ее конфликта с Соединенными Штатами , что не раз было продемонстрировано на сирийской арене. В прошлом году наблюдалось доминирование российского видения относительно политического решения в Сирии после успехов в борьбе с терроризмом и ухода международной коалиции. Москве удалось договориться с Тегераном Анкарой относительно переговоров в Астане . Так, Турция оказала давление на значительное число фракций и склонила их к участию в переговорах в виду недостатка военных возможностей и получения доступа к экономическим выгодам. Кроме того, были запущены переговоры по соглашению о создании зон деэскалации, которое основывается на прекращении боевых действий в рамках подготовки к политическому урегулированию, чтобы противостоять американским планам по захвату Сирии, начиная с Иордании и базы в Эт-Танфе, и позже подтолкнуть политическую оппозицию к принятию указанного политического решения и отказу от своих требований относительно переходного этапа и общего правительства.

Россия работала над тем, чтобы продолжить борьбу с терроризмом и оказывать давление на различные вооружённые группировки, чтобы те отмежевались от « Джебхат ан-Нусры » (запрещена в РФ — прим. ред.) и сели за стол переговоров в этом сложном регионе. Кроме того, Москва старалась извлечь как можно больше пользы из того обстоятельства, что новая американская администрация (в первый год президентского срока Трампа) была вынуждена сосредоточиться на других важных вопросах, не говоря уже о внутренних проблемах, с которыми столкнулся нынешний президент Америки. В самом деле, администрация Трампа и стоящие за ней европейские страны на высоком уровне не отреагировали на российское видение урегулирования конфликта, поскольку международное сообщество нуждалось в российских усилиях по сдерживанию военного конфликта, а также в сдерживании Ирана в Сирии и регионе в целом. Эта ставка провалилась после того, как был сбит израильский самолёт F-16, поскольку этот инцидент усилил опасения по поводу возможности начала противостояния между осью сопротивления и Израилем на сирийской территории.

Даже Конгресс национального диалога Сирии, который Россия организовала в Сочи , столкнулся со множеством препятствий, которые заставили ее дважды откладывать мероприятие. Однако Москва настояла на его проведении, поскольку президенту Путину была необходима политическая победа в Сирии, но не только в преддверии президентских выборов, а скорее, чтобы избежать конфронтации на высоком уровне с Вашингтоном, который передал полномочия в сфере внешней политики другим государственным институтам с их «ястребами». Это привело к тому, что многие оппозиционные силы не были согласны с итогами конференции, в том числе те, что изначально поддержали идею ее проведения, но затем в связи с давлением со стороны Соединённых Штатов выразили несогласие с ее условиями с точки зрения формы и содержания. Кроме того, Вашингтон начал распределять роли между европейскими странами в рамках подготовки к «химическому представлению», в котором гуманитарный вопрос выступал в качестве «троянского коня», чтобы оправдать военную интервенцию в Эт-Танфе, ударить по Дамаску и тем самым вновь смешать все карты. Все это совпало с заявлением Соединенных Штатов о том, что американские войска останутся к востоку и северу от Евфрата на неопределенный срок и ещё 30 тысяч бойцов будут привлечены для защиты северной границы, а также с ударом по сирийским и российским войскам, предпринявшим попытку продвинуться на восток от реки.

В свете этих сложностей, связанных с эскалацией боевых действий и ее политическими последствиями, которые мы могли наблюдать в Совете Безопасности ООН после обсуждения резолюции 2401 и угроз со стороны США, Великобритании Франции в адрес Дамаска, третий президентский срок Путина завершился его речью о ядерном сдерживании перед Федеральным Собранием РФ. Четвёртый же срок начался с того, что Россия заявила, что не будет идти на политические уступки, которые лишат ее военных достижений в Сирии. Все это обусловливает хрупкость текущей обстановки с точки зрения перспектив политического решения и провоцирует конфликт, который Москва готова продолжать в случае безрассудной военной авантюры Вашингтона в Сирии. Таким образом, можно рассмотреть политическую ситуацию в Сирии с российской военной точки зрения и причины жёсткой позиции Москвы, исходя из следующих факторов.

#كاريكاتير #كارتون #السعودية #روسيا #أمريكا #أوروبا •” عقوبات ”• الرّسام: ياسد أحمد — @cartoonist_a pic.twitter.com/xFswMmyVef

— كاريكاتير السعودية (@Cartoon_ar) 14 апреля 2014 г.

1. Россия продолжает пытаться ослабить роль США на сирийской территории и в регионе в целом и продемонстрировать несерьезность Вашингтона по отношению к так называемой оппозиции, за исключением случаев, когда ее необходимо использовать как инструмент для реализации американской повестки дня и обеспечения интересов перед лицом России и Ирана. В этих же целях в конце 2017 года было заключено соглашение между агентствами национальной безопасности Израиля и Соединённых Штатов. В рамках этого соглашения стороны обязались оказывать поддержку курдским силам, цель которой — разделить регион, посеять разногласия между странами-членами оси сопротивления и истощить сирийскую и российскую армии.

2. Россия стремится вытеснить международную коалицию, которая использует борьбу с терроризмом как предлог для расширения зоны влияния входящих в неё стран в регионе, прежде всего Соединённых Штатов. Также Москва демонстрирует передовые военные возможности российской армии, а сирийская армия — способность ликвидировать очаги терроризма за четверть того срока, о котором говорят члены коалиции.

3. Россия намерена подорвать кампании в средствах массовой информации, реализуемых странами-агрессорами против Сирии и сирийского правительства при финансировании стран Персидского залива. Также она хочет ослабить европейскую зависимость от диктата Вашингтона, что уменьшит эффективность упомянутой американской стратегии на сирийской территории. Это также изменило мировое общественное мнение, особенно после того как терроризм превратился из инструмента в явление, пересекающее геополитические границы, в том числе в европейских странах.

4. Сохранение целостности сирийской территории и предотвращение дезинтеграции и раздела сирийского государства в соответствии с российским видением. Это подтвердил президент Путин в своем выступлении на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 24 октября 2015 года, когда отметил, что террористы оказались максимально близко к сирийской столице и Сирия представляет собой предохранительный клапан не только для региона, но и для всего мира.

5. Стремление российского руководства сохранить свое положение в качестве важного игрока на Ближнем Востоке и заставить других игроков нормально отнестись к этим переменам и начать серьёзно взаимодействовать с Россией. Подтверждением тому являются семь визитов Нетаньяху в Москву, которые он совершил менее чем за год, а также дисциплинированность Турции в рамках координации с Москвой.

Путинская Россия вернулась на международную арену в качестве конкурентоспособной державы. Она не откажется от своих завоеваний, которые были достигнуты благодаря Сирии в связи с большим геополитическим значением этого государства, особенно в евразийском коридоре, который Путин создаёт с 2004 года. Москва не допустит, чтобы Сирия из союзного государства превратилась в рассадник терроризма, который может угрожать ей и помешать реализации амбиций своего царя.