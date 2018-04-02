Минобороны: в Восточной Гуте в течение семи суток не ведётся боевых действий 

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской рассказал о ситуации в Восточной Гуте, а также отметил, что в регионе уже в течение семи суток не ведётся боевых действий. «Уже в течение семи суток в Восточной Гуте не ведётся никаких боевых действий. Основная часть её территории находится под контролем сирийского правительства», — приводит слова Рудского газета «Красная звезда».
По его словам, в освобождённых от незаконных вооружённых формирований районах налаживается мирная жизнь, а в свои дома вернулись более 40 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что тысяча боевиков с семьями вывезены из сирийского города Дума.