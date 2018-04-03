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Трамп пообещал развернуть военных на мексиканской границе
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Трамп пообещал развернуть военных на мексиканской границе 

Деловая газета «Взгляд» 18 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Президент США Дональд Трамп заявил, что охраной американо-мексиканской границы будут заниматься военные.
«Мы будем охранять нашу границу (с участием) наших военных. Это большой шаг вперед», — передает его слова РИА «Новости».
Трамп не стал уточнять, в каком виде американские военные займутся охраной границы.
Накануне Трамп призвал конгресс принять закон о защите государственной границы в связи с масштабным потоком наркотиков и нелегалов из Мексики.
В январе Мексика в очередной раз отказалась платить за стену на границе с США, хотя Трамп обещал американцам, что на границе «построят великую стену», за которую заплатят в полном объеме мексиканские власти.
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