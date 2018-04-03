Трамп пообещал развернуть военных на мексиканской границе

«Мы будем охранять нашу границу (с участием) наших военных. Это большой шаг вперед», — передает его слова РИА «Новости»

Трамп не стал уточнять, в каком виде американские военные займутся охраной границы.

Накануне Трамп призвал конгресс принять закон о защите государственной границы в связи с масштабным потоком наркотиков и нелегалов из Мексики

В январе Мексика в очередной раз отказалась платить за стену на границе с США, хотя Трамп обещал американцам, что на границе «построят великую стену», за которую заплатят в полном объеме мексиканские власти.