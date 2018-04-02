Нетаньяху: Эрдогану не стоит читать нравоучения

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил турецкому лидеру Тайипу Эрдогану, что ему не стоит читать нравоучения. Об этом сообщает РИА Новости.

Эрдоган ранее назвал действия израильтян «бесчеловечной атакой». Нетаньяху отверг обвинения, заявив, что «не нуждается в лекциях по морали от того, кто многие годы беспорядочно бомбит гражданское население».

"Эрдоган не привык к тому, что ему отвечают. Ему стоит начать привыкать", — отметил Нетаньяху.

Десятки тысяч палестинцев вышли на приуроченные к отмечаемому в пятницу Дню земли манифестации вдоль границы сектора Газа и Израиля требуя возвращения палестинских беженцев на родину. В результате силовиками еврейского государства 16 палестинцев были убиты, ранения получили не менее 1,4 тысячи человек.