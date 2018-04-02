Боруджерди: «Нам следует пристальнее смотреть на восток, особенно — в сторону России и КНР»

Россией. По сообщениям информагентства ИСНА: Глава комитета Маджлиса Исламского совета (парламента) Ирана по нацбезопасности и внешней политике, Алааддин Боруджерди, указав на ключевые изменения, которые были привнесены в американскую внешнеполитическую доктрину (особенно, в ее наиважнейшие элементы), на основе этого заявил, что американцы намерены, в частности, осуществлять более «жесткую» политическую линию в отношении Исламской Республики Иран, и последнему, в данной связи, необходимо более пристальное внимание уделить укреплению отношений с Китаем

В интервью для «ИСНА» Алааддин Боруджерди, упомянув о назначении советником президента США по национальной безопасности Джона Болтона (John Bolton), в частности, заметил: «Трамп, едва только завершив свою президентскую кампанию, со всей решимостью занялся „борьбой с последствиями ядерной сделки“ и продолжает прикладывать большие усилия, добиваясь ее денонсации. В то же время он утверждал, что это якобы мы пытаемся данное соглашение порвать. Что и говорить, он действительно хочет, чтобы в итоге так и случилось, однако европейские партнеры США стали решительно возражать устремлениям американского президента, и даже бывший госсекретарь США Тиллерсон, видя это, пытался, каким-то образом, этим устремлениям противодействовать».

«Также США предприняли политику «выдаивания» Саудовской Аравии , которой было навязано колоссальное количество разного рода соглашений и контрактов на закупку вооружений — продолжает Боруджерди. — Собственно, этому был посвящен визит Трампа в Саудовскую Аравию, что стало своего рода первым актом этой политики, и далее, как второй акт этой политики, уже последовал визит бин Салмана (Мухаммада ибн Салмана аль-Сауда, наследного принца Саудовской Аравии, — прим. перев.) в США. Принимая во внимание то, что Саудовская Аравия явно терпит неудачи в противостоянии со своим извечным региональным оппонентом, Исламской Республикой, это повлекло за собой также, в значительной степени, политику «закручивания гаек» американской администрации в отношении Ирана».

«Третьим звеном в этой цепочке стал израильский режим, который также неустанно предпринимал попытки раздувать «огонь противоречий» в регионе. И когда Трамп понял, что ему не вполне удается достичь своих целей при помощи прежней своей команды, он и пошел на существенные изменения во внешнеполитической доктрине США, особенно в ту область, которая связана с принятием важных внешнеполитических решений. И, во-первых, эти изменения лично затронули самого госсекретаря США, а во-вторых — и советника по нацбезопасности американского президента», также добавил глава парламентской комиссии.

«Стремление использовать в своей игре, прежде всего, противников Ирана в регионе свидетельствует о том, что американцы добиваются усиления давления на Исламскую республику, — разъясняет Боруджерди. — И важным мотивом такой политики Дональда Трампа является задабривание наших традиционных противников, то есть израильтян и Саудовской Аравии, в надежде потом за счет их денег решить экономические проблемы США. Соответственно, нам приходится наблюдать, как против нас США пытаются действовать методом кнута, в то же время заигрывая с нашими противниками».

Глава парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политики, также указав на то, что для нейтрализации или минимизирования этих враждебных планов, которые вынашивают США, Ирану следует вести более активную политику в регионе, а также, для того чтобы такая политика была более успешной, Ирану необходимо «пристальнее смотреть на восток», он отметил: «В данном случае мы имеем в виду то, что нам нужно укреплять наше взаимодействие с такими нашими важными партнерами, как Россия и КНР. Эти государства сами периодически подвергаются санкциям со стороны США, а в новой внешнеполитической доктрине и вовсе упомянуты среди „главных вызовов“ для Америки. Говоря о санкциях, следует хотя бы указать на введение администрацией Трампа протекционистских тарифов, наложенных на китайские товары, ввозимые в США, а также ответные шаги Китая. Мы должны непременно активно развивать этот сегмент внешней политики, связанный с взаимодействием с восточными партнерами (Россией и США, — прим. перев.), с учетом наших национальных интересов, а также формирования наших внешнеэкономических связей».

«Кроме того, не следует также забывать, что оба этих государства, Россия и Китай являются также постоянными государствами-членами Совбеза ООН , голос которых всегда важен и влиятелен. Соответственно, укрепление с ними отношений призвано помочь нам в минимизации тех угроз и того давления, которые применяют против нас США», — добавил парламентарий.