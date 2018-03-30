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В Восточной Гуте через гумкоридоры вывели более 40 тысяч человек
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В Восточной Гуте через гумкоридоры вывели более 40 тысяч человек 

РИА Новости 30 марта 2018
Фото: РИА Новости
ЗА МИНУВШУЮ НЕДЕЛЮ В ВОСТОЧНОЙ ГУТЕ В СИРИИ ВЫВЕДЕНЫ ЧЕРЕЗ ГУМКОРИДОРЫ 41 360 ЧЕЛОВЕК — МО РФ
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