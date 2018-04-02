СМИ: США направляют 300 военных в Манбидж 

КАИР, 2 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты направляют подкрепление в сирийский город Манбидж, который находится под контролем отрядов «Сил демократической Сирии» (СДС), поддерживаемых Вашингтоном. Об этом в понедельник сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на собственные местные источники.
По их информации, «США направляют в Манбидж дополнительные отряды сухопутных войск, включая большое количество бронетранспортеров и тяжелой военной техники для противодействия любой возможной атаке на город со стороны турецких сил». На подкрепление в Манбидж выдвигаются и около 300 американских военнослужащих. Резервы подтягиваются к городу из региона, расположенного севернее Алеппо, указали источники.
Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских отрядов «Сил народной самообороны» (входят в коалицию СДС) и партии «Демократический союз» в Африне, где проживают около 1,5 млн курдов и беженцев из других сирийских областей. Эти организации Анкара считает террористическими. 18 марта Генштаб турецких ВС сообщил, что город Африн взят под контроль, а 24 марта военное ведомство заявило о взятии под контроль всего региона Африн на северо-западе Сирии.
22 марта Турция заявила о намерении провести антитеррористическую операцию и в сирийском Манбидже в том случае, если Анкаре и Вашингтону не удастся договориться по выводу курдских формирований из этого населенного пункта. Турецкая сторона считает, что США совершают ошибку, поставляя вооружение отрядам СНС. Анкара ассоциирует эти формирования с Рабочей партией Курдистана, которую причисляет к террористическим группировкам, и утверждает, что полученное ими американское оружие может быть в итоге направлено против Турции.