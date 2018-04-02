Ещё
СМИ: США направляют 300 военных в Манбидж
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки

СМИ: США направляют 300 военных в Манбидж 

ТАСС 1 час назад
Фото: Русская Весна
КАИР, 2 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты направляют подкрепление в сирийский город Манбидж, который находится под контролем отрядов «Сил демократической Сирии» (СДС), поддерживаемых Вашингтоном. Об этом в понедельник сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на собственные местные источники.
По их информации, «США направляют в Манбидж дополнительные отряды сухопутных войск, включая большое количество бронетранспортеров и тяжелой военной техники для противодействия любой возможной атаке на город со стороны турецких сил». На подкрепление в Манбидж выдвигаются и около 300 американских военнослужащих. Резервы подтягиваются к городу из региона, расположенного севернее Алеппо, указали источники.
Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских отрядов «Сил народной самообороны» (входят в коалицию СДС) и партии «Демократический союз» в Африне, где проживают около 1,5 млн курдов и беженцев из других сирийских областей. Эти организации Анкара считает террористическими. 18 марта Генштаб турецких ВС сообщил, что город Африн взят под контроль, а 24 марта военное ведомство заявило о взятии под контроль всего региона Африн на северо-западе Сирии.
22 марта Турция заявила о намерении провести антитеррористическую операцию и в сирийском Манбидже в том случае, если Анкаре и Вашингтону не удастся договориться по выводу курдских формирований из этого населенного пункта. Турецкая сторона считает, что США совершают ошибку, поставляя вооружение отрядам СНС. Анкара ассоциирует эти формирования с Рабочей партией Курдистана, которую причисляет к террористическим группировкам, и утверждает, что полученное ими американское оружие может быть в итоге направлено против Турции.
ТАСС: последние новости
Лавров: политизация различных "химических досье" в ОЗХО недопустима СМИ: население города Дума в Восточной Гуте потребовало вывода боевиков СМИ: сирийские власти объявили о начале возвращения жителей в город Хараста под Дамаском
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП49
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому105
Трамп предложил Путину встретиться144
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России513
Тест: Знаете армейский жаргон?98
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
01:00
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Личный счет
00:55
Программа по охране Байкала будет продлена
Экология Общество
02:35
Лавров рассказал о детских играх Запада
Политика
04:14
Варум похвасталась новым талантом мужа
Шоу-бизнес
00:51
Москвичей позвали в парки
Новости Москвы
01:01
Коммунальщики начали весеннюю уборку
Новости Москвы
02:56
Москвичей призвали с опаской подходить к деревьям
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение