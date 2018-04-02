СМИ: США направляют 300 военных в Манбидж

По их информации, «США направляют в Манбидж дополнительные отряды сухопутных войск, включая большое количество бронетранспортеров и тяжелой военной техники для противодействия любой возможной атаке на город со стороны турецких сил». На подкрепление в Манбидж выдвигаются и около 300 американских военнослужащих. Резервы подтягиваются к городу из региона, расположенного севернее Алеппо, указали источники.