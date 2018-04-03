СМИ: колонна американских военных внедорожников взорвана в Сирии 

О количестве погибших и пострадавших не сообщается.
Колонна из шести американских военных автомобилей подорвалась Tyota Land Cruiser подорвалась в Сирии, сообщает Telegram-канал WarGonzo. Два внедорожника в результате взрыва уничтожены.
Паблик ссылается на источник среди местных жителей, проживающих недалеко от военной базы США в городе Аш-Шаддади.
Инцидент произошел 30 марта на трассе Абъяд-Хасака, но известно об этом стало только сейчас. По предварительной информации, подрыв осуществили группы местной самообороны.