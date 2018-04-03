СМИ: колонна американских военных внедорожников взорвана в Сирии

О количестве погибших и пострадавших не сообщается.

Колонна из шести американских военных автомобилей подорвалась Tyota Land Cruiser подорвалась в Сирии , сообщает Telegram-канал WarGonzo. Два внедорожника в результате взрыва уничтожены.

Паблик ссылается на источник среди местных жителей, проживающих недалеко от военной базы США в городе Аш-Шаддади.

Инцидент произошел 30 марта на трассе Абъяд-Хасака, но известно об этом стало только сейчас. По предварительной информации, подрыв осуществили группы местной самообороны.