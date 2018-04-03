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СМИ: колонна американских военных внедорожников взорвана в Сирии
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СМИ: колонна американских военных внедорожников взорвана в Сирии 

ТК «Звезда» 20 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
О количестве погибших и пострадавших не сообщается.
Колонна из шести американских военных автомобилей подорвалась Tyota Land Cruiser подорвалась в Сирии, сообщает Telegram-канал WarGonzo. Два внедорожника в результате взрыва уничтожены.
Паблик ссылается на источник среди местных жителей, проживающих недалеко от военной базы США в городе Аш-Шаддади.
Инцидент произошел 30 марта на трассе Абъяд-Хасака, но известно об этом стало только сейчас. По предварительной информации, подрыв осуществили группы местной самообороны.
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