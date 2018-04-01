Чем раздражена Россия? 

Россия не вмешивается в дела Ирака, на иранских переговорах согласует свои действия с Соединенными Штатами, занимает нейтральную позицию в израильско-палестинском конфликте и избегает вмешательств в ливанскую политику. Единственная страна, которую Кремль действительно считает своей зоной влияния на Ближнем Востоке, это Сирия, своего рода форпост русских в Средиземноморье на протяжении последних пяти десятилетий.
Этот союз между Москвой и Дамаском во многом объясняет геополитику Владимира Путина. Российский лидер просто не хочет, чтобы Запад вторгался в его вотчину, которая с каждым разом становится все меньше. Все началось с расширения НАТО, куда в 1999 году были включены бывшие члены Варшавского договора: Чехия, Польша и Венгрия. Понятно, что это не на шутку разозлило русских, пусть даже американцы и европейцы настаивали на том, что западный военный альянс больше не является противником России. В то время в российском правительстве, главой которого был уже серьезно болевший Борис Ельцин, царил хаос. Российская экономика все еще пыталась восстановиться после кризиса предыдущих лет. Никаких шансов дать подобающий ответ не было, оставалось только проглотить обиду.
Путин взял в свои руки фактическую власть в России в 1999 году, а уже в следующем году был избран президентом. После терактов 11 сентября Кремль согласился сотрудничать с НАТО в борьбе с международным терроризмом. Однако в 2002 году произошла вторая «провокация». НАТО пригласила в свои члены еще четыре страны Восточной Европы (Румынию, Болгарию, Словакию и Словению) и, что гораздо серьезнее, страны Балтии (Литву, Латвию и Эстонию), республики бывшего Советского Союза. Два года спустя эти страны официально присоединились к военному альянсу. Несмотря на попытки протестовать русские снова оказались бессильны что-либо изменить.
Третьим этапом сокращения российской зоны влияния стал российско-грузинский конфликт, куда оказались вовлечены регионы Абхазии и Южной Осетии с русским этническим большинством. В каком-то смысле эта война предвосхитила поднятый несколько лет спустя крымский вопрос. Россия всегда считала себя защитницей русских за пределами своих границ в бывших советских республиках. Кроме того, она никогда не приветствовала прозападные правительства в Киеве и Тбилиси, предпочитая иметь в лице тамошних лидеров собственных союзников.
Когда в Грузии был введен режим прекращения огня, а свои президентские посты заняли Барак Обама и Дмитрий Медведев, между двумя странами произошло определенное сближение. В первые четыре года президентства Обамы, в период с 2009 по 2013 год, Россия практически исчезла из повестки дня Белого дома, так что республиканского кандидата Митта Ромни, в ходе дебатов назвавшего русских самой крупной геополитической проблемой Америки, даже подняли на смех.
Проблема в том, что в последующие годы Запад, по мнению России, вмешался в еще две российские зоны влияния. С точки зрения Кремля и вернувшегося в президентское кресло Путина, за протестами, которые привели к падению пророссийского президента на Украине, и за вооружением выступающих против Асада джихадистских повстанческих группировок в Сирии стоят именно Соединенные Штаты. Русские больше не собирались этого терпеть и посчитали, что пришло время дать ответ, который выразился в двух формах. На театрах военных действий российские войска аннексировали Крым (украинский регион с преимущественно российским населением) и поддержали своих украинских союзников в местном конфликте. В Сирии Путин решил оказать военную поддержку режиму Асада. Но эти шаги имели целью всего лишь защиту того, что уже было зоной влияния России. Речь не шла о мести. Если бы русские хотели отомстить, они бы действовали непосредственно против Вашингтона и других союзников. Как раз одним из таких действий было вмешательство в президентские выборы в США посредством социальных сетей, чтобы усилить поляризацию и без того расколотого американского общества.
Неясно, стала бы Россия предпринимать эти меры, если бы не вмешательство Запада на Украине и в Сирии. Но ясно, что у России, как и у Китая, есть свои зоны влияния, в которые они не готовы пустить Запад. К тому же Россия старается не вмешиваться в сферы влияния американцев, например, в Ираке. И, что немаловажно, жители Алеппо и Крыма в большинстве своем занимают сторону России. Достаточно взглянуть, как празднуют Вербное воскресенье в Сирии и голосуют за Путина в Крыму.