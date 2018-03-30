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В ДНР приступили к выполнению режима прекращения огня
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В ДНР приступили к выполнению режима прекращения огня 

РИА Новости 30 марта 2018
ДОНЕЦК, 30 мар — РИА Новости. Ополчение Донецкой народной республики (ДНР) приступило к выполнению очередного режима прекращения огня с 00.00 часов 30 марта, заявил журналистам руководитель представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов
"Согласно договоренностям, достигнутым контактной группой на переговорах в Минске, вооруженные силы ДНР приступили к соблюдению режима тишины. Все соответствующие приказы донесены до командиров подразделений. Все оповещены об ответственности за нарушения ", — сказал Якубов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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