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Эрдоган обвинил Израиль в проведении политики террора
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Эрдоган обвинил Израиль в проведении политики террора 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
АНКАРА, 1 апр — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган осудил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за слова о преступлениях ВС Турции против гражданского населения, в свою очередь обвинив Тель-Авив в проведении политики террора.
В пятницу началась серия массовых антиизраильских выступлений под общим названием «Великий марш возвращения», который планируется продолжать до середины мая. Израильтяне применяют огнестрельное оружие против наиболее агрессивных участников многотысячной акции протеста.
Турецкий МИД выступил с осуждением «несоразмерного применения силы против мирных демонстрантов» и потребовал от Израиля немедленно это прекратить. Позже Эрдоган публично назвал действия израильтян «бесчеловечной атакой». Нетаньяху отверг обвинения со стороны Турции, заявив, что «самая нравственная армия в мире не нуждается в лекциях по морали от того, кто многие годы беспорядочно бомбит гражданское население».
"Нетаньяху делает очень странные и абсурдные заявления. В то время как Турция ведет решительную борьбу с терроризмом, Израиль проводит политику террора, а не борьбы с преступностью", — сказал Эрдоган, выступая в провинции Адана. Его цитирует агентство Anadolu.
Турецкий лидер призвал Нетаньяху отказаться от политики давления на палестинцев и критики Анкары. «Нетаньяху должен быть искренним и перестать критиковать Турцию», — сказал Эрдоган.
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