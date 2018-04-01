Берни Сандерс считает, что РФ должна оставаться частью мирного урегулирования в Сирии

Его попросили прокомментировать слова хозяина Белого дома Дональда Трампа о возможности скорого вывода американских войск из Сирии. «Я считаю, что нам (американцам — здесь и далее прим. ТАСС) совершенно не нужно ввязываться в гражданскую войну в Сирии, которая несет беды и разрушения всему региону. Однако я не уверен, что он (Трамп) сумеет вывести их (войска) оттуда прямо завтра», — подчеркнул сенатор, который в 2013-2015 годах возглавлял комитет верхней палаты Конгресса по делам ветеранов.

"Нам (США) следует взаимодействовать с союзниками в [ближневосточном] регионе, делать все возможное для достижения мира в Сирии. Мы должны также сделать все возможное, чтобы Россия оставалась частью этого процесса", — отметил он. «Совершенно не хотелось бы, чтобы Америка увязла в очередной нескончаемой и кровопролитной гражданской войне», — добавил Сандерс.

В четверг Трамп, выступая в городе Ричфилд (штат Огайо), заявил, что США могут «очень скоро» уйти из арабской страны. По его словам, настала пора, когда о Сирии должны позаботиться «другие люди». Президент пообещал, что террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) полностью оставит всю занятую ею территорию.