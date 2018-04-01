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Берни Сандерс считает, что РФ должна оставаться частью мирного урегулирования в Сирии
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Берни Сандерс считает, что РФ должна оставаться частью мирного урегулирования в Сирии 

ТАСС 30 минут назад
НЬЮ-ЙОРК, 1 апреля. /ТАСС/. Россия должна оставаться неотъемлемой частью процесса мирного урегулирования в Сирии. Уверенность в этом выразил в воскресенье в эфире телекомпании CNN независимый сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, являвшийся главным соперником Хиллари Клинтон в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от демократов в 2016 году.
Его попросили прокомментировать слова хозяина Белого дома Дональда Трампа о возможности скорого вывода американских войск из Сирии. «Я считаю, что нам (американцам — здесь и далее прим. ТАСС) совершенно не нужно ввязываться в гражданскую войну в Сирии, которая несет беды и разрушения всему региону. Однако я не уверен, что он (Трамп) сумеет вывести их (войска) оттуда прямо завтра», — подчеркнул сенатор, который в 2013-2015 годах возглавлял комитет верхней палаты Конгресса по делам ветеранов.
"Нам (США) следует взаимодействовать с союзниками в [ближневосточном] регионе, делать все возможное для достижения мира в Сирии. Мы должны также сделать все возможное, чтобы Россия оставалась частью этого процесса", — отметил он. «Совершенно не хотелось бы, чтобы Америка увязла в очередной нескончаемой и кровопролитной гражданской войне», — добавил Сандерс.
В четверг Трамп, выступая в городе Ричфилд (штат Огайо), заявил, что США могут «очень скоро» уйти из арабской страны. По его словам, настала пора, когда о Сирии должны позаботиться «другие люди». Президент пообещал, что террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) полностью оставит всю занятую ею территорию.
Слова Трампа об уходе из Сирии противоречат прошлым заявлениям американской администрации на данную тему. Так, в январе этого года вице-президент Майкл Пенс утверждал, что США «привержены присутствию в Сирии», причем не только с целью разгрома ИГ, «но и для сдерживания враждебного влияния Ирана». Рекс Тиллерсон до отставки с поста госсекретаря указывал, что хотя Вашингтон в первую очередь намерен уничтожить террористов в арабской республике, присутствие там США должно стать стабилизирующим фактором, способствующим женевскому переговорному процессу, который проводится под эгидой ООН.
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