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Иран будет закупать в Азербайджане электроэнергию
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Иран будет закупать в Азербайджане электроэнергию 

Прайм 32 минуты назад
Фото: Вестник Кавказа
Иран заключил с Азербайджаном соглашение о ежегодной покупке 150 мегаватт электроэнергии, сообщает в воскресенье азербайджанское агентство Trend со ссылкой на министра энергетики Ирана Реза Ардакания.
Министр отметил, что соглашение о покупке электроэнергии у Азербайджана было достигнуто во время состоявшегося на днях визита президента Ирана Хасана Роухани в Баку.
"В настоящее время обе страны имеют возможность производить обмен до 700 мегаватт электроэнергии. Стороны также решили принять меры, направленные на синхронизацию энергетических сетей Ирана, Азербайджана и России", — приводит слова Ардакания агентство.
Роухани 29 марта завершил двухдневный визит в Баку, в рамках которого стороны подписали восемь соглашений о сотрудничестве в различных секторах, включая энергетику.
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