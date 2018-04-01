Иран будет закупать в Азербайджане электроэнергию

Иран заключил с Азербайджаном соглашение о ежегодной покупке 150 мегаватт электроэнергии, сообщает в воскресенье азербайджанское агентство Trend со ссылкой на министра энергетики Ирана Реза Ардакания.

Баку. Министр отметил, что соглашение о покупке электроэнергии у Азербайджана было достигнуто во время состоявшегося на днях визита президента Ирана Хасана Роухани

"В настоящее время обе страны имеют возможность производить обмен до 700 мегаватт электроэнергии. Стороны также решили принять меры, направленные на синхронизацию энергетических сетей Ирана, Азербайджана и России ", — приводит слова Ардакания агентство.

Роухани 29 марта завершил двухдневный визит в Баку, в рамках которого стороны подписали восемь соглашений о сотрудничестве в различных секторах, включая энергетику.