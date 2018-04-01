Эрдоган осудил Нетаньяху за слова о преступлениях против мирных жителей сирийского Африна

АНКАРА , 1 апреля. / ТАСС /. Президент Турции Тайип Эрдоган осудил в воскресенье премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху , обвинившего вооруженные силы республики в преступлениях против гражданского населения в сирийском регионе Африн. Свою позицию турецкий лидер изложил в Адане во время выступления, трансляцию которого вел телеканал A Haber.

"Нетаньяху делает очень странные и абсурдные заявления. В то время как Турция борется с террористическими группировками, Израиль осуществляет политику террора, а не борьбу с преступностью", — сказал он.

Эрдоган также отметил, что «Нетаньяху должен проявлять искренность и перестать критиковать Турцию». «Иначе израильские власти не получат позитивного отклика от Анкары», — подчеркнул он.

Ранее в воскресенье Нетаньяху отверг критику со стороны Анкары в отношении действий израильской армии, предпринятых 30 марта, когда в ходе столкновений на границе с сектором Газа были убиты 16 палестинцев. МИД Турции осудил «непропорциональное применение силы» еврейским государством в палестинском анклаве во время пятничных акций протеста. По словам израильского премьера, «самая моральная армия в мире (имеется в виду Армия обороны Израиля — прим. ТАСС) не будет выслушивать нотации от тех, кто в течение многих лет без разбора бомбит гражданское население».

Десятки тысяч палестинцев вышли в пятницу на приуроченные к отмечавшемуся Дню земли манифестации вдоль границы сектора Газа и Израиля с требованием о возвращении беженцев на родную землю. Во многих районах демонстрации перерастали в столкновения с израильскими войсками и полицией. Согласно последним данным, в результате этих стычек 16 палестинцев были убиты, ранения получили около 1,5 тысячи арабов.