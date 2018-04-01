Эрдоган сообщил о ликвидации более 3,8 тыс. террористов в Сирии 

АНКАРА, 1 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы Турции нейтрализовали более 3,8 тыс. террористов в ходе операции «Оливковая ветвь» в сирийском регионе Африн. Об этом сообщил в воскресенье в Адане турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления, трансляцию которого вел телеканал A Haber.
"На текущий момент в Африне ликвидировано 3844 террориста. Некоторых это беспокоит. Это беспокоит Францию, но мы продолжим идти по данному пути", — сказал он.
По словам Эрдогана, сейчас операция «Оливковая ветвь» продолжается и «проводится близ населенного пункта Телль-Рифат и в других близлежащих районах».
Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских отрядов «Сил народной самообороны» (входят в коалицию «Силы демократической Сирии») и партии «Демократический союз» в Африне, где проживают около 1,5 млн курдов и беженцев из других сирийских областей. Эти организации Анкара считает террористическими. 18 марта Генштаб турецких ВС сообщил, что город Африн взят под контроль, а 24 марта военное ведомство заявило о взятии под контроль всего региона Африн на северо-западе Сирии.