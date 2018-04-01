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В Восточной Гуте из населенных пунктов вывели более 40 тысяч боевиков
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В Восточной Гуте из населенных пунктов вывели более 40 тысяч боевиков 

РИА Новости 1 апреля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Более 40 тысяч боевиков и членов их семей выведены из четырех населенных пунктов Восточной Гуты, все они доставлены в Идлиб, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
Он пояснил, что Центром по примирению и подразделением военной полиции ВС России успешно завершена восьмидневная гуманитарная операция по выводу из Восточной Гуты боевиков незаконного вооруженного формирования «Фейлак Ар-Рахман».
"Из населенных пунктов Арбил, Джаубар, Айн-Терма и Замалька выведено 41 тысяча 126 боевиков и членов их семей. Все они в сопровождении машин службы безопасности Сирийской Арабской Республики, карет скорой помощи Сирийского арабского Красного Полумесяца, а также военнослужащих военной полиции ВС РФ доставлены в населенный пункт Калъат Аль-Мудик зоны деэскалации «Идлиб», — сказал Евтушенко.
Он добавил, что в ходе проведения беспрецедентной по своим масштабам операции освобождены из плена незаконных вооруженных формирований 34 заложника.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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