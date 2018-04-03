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ООН рассчитывает на улучшение гуманитарной ситуации в Восточной Гуте
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ООН рассчитывает на улучшение гуманитарной ситуации в Восточной Гуте 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ЖЕНЕВА, 3 мар — РИА Новости, Елизавета Исакова. ООН рассчитывает, что гуманитарная ситуация в Восточной Гуте улучшится после завершения операции по выводу боевиков из этого района, заявил РИА Новости помощник спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн.
"Мы надеемся, что ситуация теперь улучшится", — сказал он.
Эгеланн пояснил, что ООН не могла отправлять конвой в Восточную Гуту, потому что правительство Сирии не давало разрешительных писем на проход на территорию, которая была под контролем оппозиции. Теперь гуманитарные агентства ООН имеют возможность помогать людям, однако они столкнулись с нехваткой ресурсов и финансирования.
"Сейчас гуманитарная помощь оказывается за пределами Восточной Гуты и внутри нее, тем, кто вышел оттуда, и тем, кто остается внутри. Это приоритет", — добавил он.
На основе достигнутых договоренностей российским Центром по примирению враждующих сторон с 1 апреля продолжается вывод боевиков незаконных вооружённых формирований и членов их семей из Думы в Восточной Гуте. Для обеспечения их выхода продолжает функционировать гуманитарный коридор в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин. С начала действия гуманитарной паузы из города Думы вывезено 2 269 боевиков и членов их семей.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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