ООН рассчитывает на улучшение гуманитарной ситуации в Восточной Гуте

"Мы надеемся, что ситуация теперь улучшится", — сказал он.

Эгеланн пояснил, что ООН не могла отправлять конвой в Восточную Гуту, потому что правительство Сирии не давало разрешительных писем на проход на территорию, которая была под контролем оппозиции. Теперь гуманитарные агентства ООН имеют возможность помогать людям, однако они столкнулись с нехваткой ресурсов и финансирования.

"Сейчас гуманитарная помощь оказывается за пределами Восточной Гуты и внутри нее, тем, кто вышел оттуда, и тем, кто остается внутри. Это приоритет", — добавил он.

На основе достигнутых договоренностей российским Центром по примирению враждующих сторон с 1 апреля продолжается вывод боевиков незаконных вооружённых формирований и членов их семей из Думы в Восточной Гуте. Для обеспечения их выхода продолжает функционировать гуманитарный коридор в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин. С начала действия гуманитарной паузы из города Думы вывезено 2 269 боевиков и членов их семей.

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