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Из Восточной Гуты вывели боевиков «Фейлак ар-Рахман»
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Из Восточной Гуты вывели боевиков «Фейлак ар-Рахман» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ГУМАНИТАРНАЯ ОПЕРАЦИЯ ПО ВЫВОДУ ИЗ СИРИЙСКОЙ ВОСТОЧНОЙ ГУТЫ БОЕВИКОВ «ФЕЙЛАК АР-РАХМАН» УСПЕШНО ЗАВЕРШЕНА — ЦЕНТР ПО ПРИМИРЕНИЮ
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Боевики, покидая населенные пункты в Сирии, представляют карты минных полей Турция осудила Грецию за включение спорных островов в экопрограмму ЕС Более тысячи жителей вышли в четверг через гумкоридор в Восточной Гуте
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