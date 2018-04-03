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Более тысячи боевиков и членов их семей вывели из Восточной Гуты за сутки
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Более тысячи боевиков и членов их семей вывели из Восточной Гуты за сутки 

РИА Новости 3 апреля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. За сутки по гумкоридору в сирийской Восточной Гуте были выведены более 1,1 тысячи боевиков и членов их семей, на 24 автобусах их вывезли в провинцию Алеппо, сообщает Минобороны РФ.
В Минобороны напоминают, что на основе достигнутых договоренностей российским Центром по примирению враждующих сторон второй день продолжается вывод боевиков незаконных вооружённых формирований и членов их семей из Думы в Восточной Гуте. Для обеспечения их выхода продолжает функционировать гуманитарный коридор в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин.
"За истекшие сутки по данному гуманитарному коридору было выведено еще 1 123 боевика и членов их семей. Вышедшие перевезены на 24 автобусах на север провинции Алеппо. Всего с начала действия гуманитарной паузы из города Думы вывезено 2 269 боевиков и членов их семей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на всем маршруте их безопасность обеспечивали сирийские полицейские под контролем офицеров российского Центра по примирению враждующих сторон и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца.
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