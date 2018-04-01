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Турция осудила Грецию за включение спорных островов в экопрограмму ЕС
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Турция осудила Грецию за включение спорных островов в экопрограмму ЕС 

РИА Новости 25 минут назад
АНКАРА, 1 апр — РИА Новости. Анкара выступила с осуждением решения Афин о включении района спорных островов Имиа (Кардак) в Эгейском море в экологическую программу ЕС Natura 2000, говорится в заявлении официального представителя МИД Турции Хами Аксоя.
В 1996 году спор о территориальной принадлежности двух скалистых островков Имиа (Кардак) в Додеканесском архипелаге в Эгейском море привел к кризису в отношениях между Грецией и Турцией. Конфликт был прекращен после вмешательства международного сообщества, НАТО и США.
"В парламенте Греции принят законопроект о включении района Эгейского моря, где расположены Кардакские скалы, в зону охвата программы Евросоюза Natura 2000. Мы в целом не имеем возражений по вопросу реализации экологических программ ЕС, однако Греция пытается использовать их в собственных интересах, в том числе в контексте проблем в Эгейском регионе … Отношение Турции к политике Афин по вопросу реализации экологических программ ЕС, в том числе программы Natura 2000, было детально доведено до сведения Еврокомиссии еще в 1998 году", — говорится в заявлении Аксоя.
По его словам, «нет сомнений, что острова Кардак принадлежат Турции, и этот вопрос не подлежит обсуждению». «Анкара вновь призывает Афины к проявлению здравого смысла и отказу от попыток превращения программ ЕС в инструмент политических манипуляций», — заявил представитель МИД Турции.
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