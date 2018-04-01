Турция осудила Грецию за включение спорных островов в экопрограмму ЕС

США. В 1996 году спор о территориальной принадлежности двух скалистых островков Имиа (Кардак) в Додеканесском архипелаге в Эгейском море привел к кризису в отношениях между Грецией Турцией . Конфликт был прекращен после вмешательства международного сообщества, НАТО

"В парламенте Греции принят законопроект о включении района Эгейского моря, где расположены Кардакские скалы, в зону охвата программы Евросоюза Natura 2000. Мы в целом не имеем возражений по вопросу реализации экологических программ ЕС, однако Греция пытается использовать их в собственных интересах, в том числе в контексте проблем в Эгейском регионе … Отношение Турции к политике Афин по вопросу реализации экологических программ ЕС, в том числе программы Natura 2000, было детально доведено до сведения Еврокомиссии еще в 1998 году", — говорится в заявлении Аксоя.

По его словам, «нет сомнений, что острова Кардак принадлежат Турции, и этот вопрос не подлежит обсуждению». «Анкара вновь призывает Афины к проявлению здравого смысла и отказу от попыток превращения программ ЕС в инструмент политических манипуляций», — заявил представитель МИД Турции.