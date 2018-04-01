СМИ: США понесли в марте самые большие потери за время операции против ИГ в Сирии и Ираке

В минувший четверг 36-летний армейский спецназовец, сержант Джонатан Данбар подорвался на самодельном взрывном устройстве в сирийском городе Манбидж во время патрулирования. 15 марта в результате крушения на западе Ирака вертолета HH-60 Pave Hawk погибли все семь находившихся на его борту военнослужащих ВВС США , в том числе три офицера.

Согласно данным Пентагона, которые приводит портал, с момента начала операции Inherent Resolve, которая осуществляется с 8 августа 2014 года в Ираке и Сирии группой стран во главе с США, в общей сложности погибли 60 американских солдат и офицеров. Из них 14 — при выполнении боевых заданий, остальные — в результате различных инцидентов.

В январе представители Пентагона подчеркивали, что в Сирии и Ираке все еще остаются около 1 тыс. боевиков ИГ. В середине февраля директор национальной разведки США Дэниел Коутс заявил в Сенате Конгресса, что ИГ еще сохраняет в Сирии достаточные ресурсы и тайную сеть сторонников, что позволит группировке осуществлять подрывные операции в этой стране в течение всего 2018 года.

В настоящее время в Ираке дислоцированы примерно 5,2 тыс. американских военнослужащих, в Сирии — около 2 тыс.

Как указал на своем сайте Пентагон, общие расходы США на осуществление операции Inherent Resolve составили на конец июня прошлого года $14,3 млрд В день на эти цели тратится $13,6 млн