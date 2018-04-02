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Лавров: политизация различных «химических досье» в ОЗХО недопустима
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Лавров: политизация различных «химических досье» в ОЗХО недопустима 

ТАСС 10 часов назад
Фото: Русская Весна
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Политизация различных «химических досье», в том числе сирийского, в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) недопустима. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Бангладеш Абулом Хасаном Махмудом Али.
"Обменялись мнениями о том, как страны сотрудничают в ОЗХО, — сказал глава российского дипведомства. — Констатировали близость наших подходов в том, что касается недопустимости политизации различных «химических досье», в том числе сирийского «химического досье», в ОЗХО".
Министры также обсудили подготовку специальной сессии Исполнительного совета ОЗХО, которая созывается 4 апреля по инициативе Москвы в связи с делом Скрипалей.
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 Ещё 6 источников 
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