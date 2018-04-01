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Срочно: Сирийская армия объявила о крупной победе в Восточной Гуте под Дамаском
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Срочно: Сирийская армия объявила о крупной победе в Восточной Гуте под Дамаском 

ИА Синьхуа 1 час назад
Дамаск, 31 марта /Синьхуа/ — Сирийская армия сегодня объявила о крупной победе после взятия под контроль большей части района Восточная Гута в пригороде сирийской столицы Дамаска.
ИА Синьхуа: последние новости
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