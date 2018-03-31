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Больше 150 тысяч человек вышли из Восточной Гуты с начала действия гумкоридора
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Больше 150 тысяч человек вышли из Восточной Гуты с начала действия гумкоридора
Говорит Москва
16 часов назад
Комментарии
Эвакуацию мирных жителей и боевиков с семьями проводили при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в
Сирии
.
Гуманитарные паузы объявляются в Восточной Гуте с 27 февраля по поручению президента России
Владимира Путина
.
Говорит Москва: последние новости
Больше 150 тысяч человек вышли из Восточной Гуты с начала действия гумкоридора
297 человек покинули город Хараста в Восточной Гуте
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Ещё 8 источников
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