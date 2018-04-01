Захарова: Восточная Гута скоро восстановится, как Алеппо

Мария Захарова. Уже скоро сирийская Восточная Гута пойдет по пути восстановления, как это происходит в Алеппо, убеждена официальный представитель МИД РФ

"Есть очевидные подвижки, которые фиксируются и Организацией Объединенных Наций , и гуманитарными организациями, есть процесс выхода людей, освобождения города, — цитирует Захарову ТАСС . — И вот немного-немного еще, и Восточная Гута пойдет полностью по пути Алеппо".

По словам представителя МИД, в Алеппо уже вернулись 100-200 тысяч человек и «это показатель, это действительно уже возвращение к нормальной жизни».