Захарова: Восточная Гута скоро пойдет по пути восстановления

"Есть зачищенное от боевиков место,

один из последних оплотов террористов. Есть очевидные подвижки, которые фиксируются и Организацией Объединенных Наций , и гуманитарными организациями, есть процесс выхода людей, освобождения города. И вот немного-немного еще, и Восточная Гута пойдет полностью по пути Алеппо, куда уже вернулись

100 — 200 тыс. человек — это меньше, чем там жило людей раньше, но это показатель, это действительно уже возвращение к нормальной жизни", — сказала Захарова.