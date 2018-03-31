Британские члены ИГ* возмущены лишением гражданства

Два выходца из Британии, которых обвиняют в принадлежности к джихадистской группировке «Исламское государство» * и расправах над заложниками из западных стран жалуются, что их лишили британского гражданства. Требования справедливого суда от джихадистов вызвали оживленную реакцию среди пользователей Сети, отмечает

Александа Котей и Эль Шафи Эльшейх, проживавшие на западе Лондона, были захвачены в Сирии курдским ополчением в январе этого года. Они считаются последними двумя остающимися в живых членами группы, которую называли «Битлами джихада» из-за их британского акцента. Как отмечает

Русская служба ВВС, в США считают, что четверка несет ответственность за жестокие расправы над 27 западными заложниками, а также за пытки и истязания многих других.

В беседе с корреспондентом агентства AP , состоявшейся на севере Сирии, Эльшейх пожаловался, что незаконное, по его мнению, лишение их гражданства может привести к тому, что их смогут подвергнуть пыткам и вывезти в третьи страны: «Мы можем просто однажды исчезнуть, и где тогда меня будет искать моя мама?»

Сара Эль Диб, журналистка, которая беседовала с этими двумя джихадистами, называет их очень смышлеными и крайне религиозными. «Думаю, что они не слишком сожалеют о том, что состояли в „Исламском государстве“*, — сказала журналистка.

»Битлов джихада" в частности подозревают в убийстве американского журналистка Джеймса Фоли. Его мать Дайян считает, что бывшие члены ИГ* должны быть привлечены к суду. «Но пока что они выглядят так, будто находятся в отпуске», — заявила она.

В состав четверки «битлов джихада» входили также Мохаммед Эмвази, по кличке «Джихадист Джон», и Эйн Дэвис — также выходцы из западного Лондона. Эмвази, считавшийся лидером группы, был убит ударом беспилотника в 2015 году. Эйн Дэвис был задержан турецкими властями в прошлом году и в настоящее время находится в турецкой тюрьме.