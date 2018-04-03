Секрет дипломатического наступления Запада на Москву — в Восточной Гуте

Все очевиднее становится связь мартовской глобальной провокации Вашингтона и Лондона по «делу Скрипаля» с ликвидацией отрядов американского и британского спецназа в пригороде Дамаска . Не случайно российский президент Владимир Путин в недавнем интервью "Би-би-си" заметил, что секрет внезапного недовольства Москвой Британия хранит в Восточной Гуте.

Пытаясь избежать полного краха в Сирии , коллективный Запад в очередной раз подменил силу права средневековым правом силы. Однако в Дамаске, Тегеране и Москве не приняли это во внимание: к 31 марта сирийские правительственные войска с союзниками освободили от террористов и североатлантических «инструкторов» все населенные пункты в Восточной Гуте. Большая «зачистка» близится к завершению, и это нервирует Вашингтон, Лондон и ряд других центров нелегитимной силы.

Британский премьер-министр Тереза Мэй совершенно бездоказательно обвинила Россию в применении боевого нервно-паралитического вещества практически сразу после инцидента (в начале марта). Лондон изначально и любой ценой стремился достичь крайней степени конфронтации с Москвой. И вряд ли это суверенное решение Великобритании

Горячий март

В Сирии земля горит под ногами американских военнослужащих — а их там около двух тысяч человек. В марте погибли восемь спецназовцев (крушение вертолета HH-60 Pave Hawk и подрыв на мине). И это самые крупные потери Пентагона за столь короткий период.

Восточная Гута, которую ранее сравнивали с ножом в спине Дамаска, почти полностью освобождена от террористов. А ведь это был крупнейший оплот так называемой вооруженной оппозиции. Из населенных пунктов Арбил , Джаубар, Айн-Терма и Замалька выведено 41 тысяча 126 боевиков, которые фактически сдались (поскольку сложили оружие).

Всего за время действия гуманитарных пауз Восточную Гуту покинули более 154 тысяч человек. Этого результата удалось достичь во многом благодаря участию российского Центра по примирению враждующих сторон.

У Запада еще остается слабая надежда на непримиримую группировку "Джейш аль-Ислам" , которая не желает разоружаться, до недавнего времени контролировала город Дума в 10 км от сирийской столицы, и все же погоды не делает. Большим ударом для этой просаудовской группировки стало заявление наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана о возможности дальнейшего пребывания у власти президента Сирии Башара Асада . Боевики оставляют Думу. Освобождение Сирии продолжается.

США замалчивают успех операции в Восточной Гуте, и ищут сильные ходы, но инициатива утрачена. Сирийские войска передислоцируются в Кунейтру, Дераа и Восточный Каламун для участия в новых операциях. В Дейр-эз-Зоре отражено крупное наступление боевиков запрещенной во многих странах мира группировки «Исламское государство» . Сирийские ополченцы 2 апреля обстреляли из «Градов» американскую военную базу в районе Ракки. Благодаря присутствию союзных войск на севере Алеппо, нейтрализована оппозиционная " Свободная сирийская армия " (FSA).

И в целом Ближний Восток уже не представляется удобной площадкой для форматирования неугодных Западу режимов. План «химического представления» в Сирии и ракетного удара американской коалиции по Дамаску разрушила сирийская правительственная армия, которая захватила в Восточной Гуте химические склады боевиков. Для точного определения круга стран, которые финансировали и контролировали террористические группировки, в оставленных боевиками населенных пунктах продолжается сбор архивных документов.

Ранее в Восточной Гуте сирийцы взяли в плен группу британской разведки, британских военных советников, двух израильских офицеров и одного американского. Примерно в это же время начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов предупредил американских коллег о последствиях возможного ракетного удара США и НАТО по сирийским или российским целям на территории САР. А немецкая разведка доложила в Вашингтон о вероятных ответных ударах по военным базам США в целом ряде стран. Сегодня сложно усомниться в том, что сирийская правительственная армия побеждает иностранных интервентов. «Американская исключительность» переживает жестокий кризис.

Не исключено, что одним из компенсирующих шагов Вашингтона может быть прямая и безрассудная военная агрессия в Европе. В процессе недавней солидарной высылки российских дипломатов зависимые от США европейские государства наверняка ощутили дыхание ядерной зимы, но не смогли выбраться из «клетки».

К барьеру

Компромиссный путь США между войной и миром на европейском континенте — солидарное дипломатическое наступление на Москву, по мнению аналитиков, может привести к «землетрясению» более опасному, чем кризис 1983 года, когда в пунктах базирования многонациональных сил НАТО за короткое время погибли более 450 американцев и граждан других западных стран. И в этом прогнозе присутствует логика.

Москва еще не завершила с Лондоном «дипломатические счеты», а версия российской «газовой атаки» в Великобритании разваливается на глазах мировой общественности. Следствие намерено работать еще несколько месяцев, но отсутствие фактов признают даже в США. К тому же пострадавшие от «боевого» отравляющего вещества живы. Вероятно, «дело Скрипаля» — отработанный материал. Механизм конфронтации запущен, это главное.

Тест солидарности с интересами США прошли два десятка европейских стран. Вероятно, в ближайшем будущем им уготованы более сложные и агрессивные роли. И в Эстонии , к примеру, уже задаются вопросом: «Готовы ли мы воевать с Россией?»

Чешский интернет портал Parlamentnilisty.cz отмечает, что псевдоотравление в Солсбери — это целенаправленная попытка «значительно ограничить разведывательные возможности российской Службы внешней разведки», которая вписывается «в подготовку к какой-то агрессивной акции против России, для успеха которой важен момент неожиданности… Все это выглядит как подготовка к военному конфликту».

Мировые войны никогда не возникают стихийно. За примерами далеко ходить не надо. Национальный архив Великобритании в августе 2013-го рассекретил речь королевы от 1983 года по поводу начала Третьей мировой войны. Елизавета II призывает свой народ оставаться решительным перед лицом пугающих перспектив. И, поскольку речь заготовлена давно, роли распределены еще раньше, британцам и королеве осталось лишь дождаться соответствующего указания из Вашингтона.