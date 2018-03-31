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Армия Сирии впервые с 2011 года разблокировала главную автомагистраль Дамаска
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Армия Сирии впервые с 2011 года разблокировала главную автомагистраль Дамаска 

RT на русском 1 час назад
Впервые за семь лет разблокирована главная автомагистраль, связывающая Дамаск с основными сирийскими провинциями. Об этом говорится в заявлении командования армии САР. «Этот успех (освобождение Восточной Гуты) обеспечил открытие главных транспортных дорог между Дамаском и центральными, северными районами, побережьем и через пустыню вплоть до границы с Ираком», — приводит текст заявления РИА Новости.
Автотрасса была заблокирована, после того как террористы захватили Восточную Гуту. В Дамаск можно было попасть только по объездной дороге.
Ранее армия Сирии освободила все города и поселения Восточной Гуты.
RT на русском: последние новости
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