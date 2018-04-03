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Армия Сирии обнаружила в Восточной Гуте подземные тоннели для транспорта
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Армия Сирии обнаружила в Восточной Гуте подземные тоннели для транспорта 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Sputnik Таджикистан
ДАМАСК, 3 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Бойцы сирийской армии обнаружили многокилометровые тоннели в Восточной Гуте, которые позволяли передвигаться боевикам на небольшом автотранспорте, рассказал РИА Новости офицер сирийской армии на месте.
"Между городами Эрбин и Мисраби в Гуте боевики прорыли многокилометровый тоннель, который мы обнаружили. Ширина и высота тоннеля позволяла боевикам передвигаться на небольшом транспорте под землей", — рассказал офицер.
По словам источника, сети тоннелей подобного уровня, но меньшей протяженностью были обнаружены ранее в большинстве крупных поселений Восточной Гуты.
Ранее сирийские СМИ сообщили, что бойцы правительственных сил обнаружили во вторник в поселении Эрбин помимо тоннелей один из крупнейших подпольных цехов по производству минометных снарядов разного калибра.
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