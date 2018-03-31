«Талибан»* объявило войну ИГИЛ* в Афганистане 

Радикальное движение «Талибан»* объявило войну «Исламскому государству»* (ИГИЛ) в Афганистане, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление талибов в местных СМИ.
Представители движения «Талибан» назвали ИГИЛ «современными вероотступниками, жестокими безбожниками и наемниками», которые «сеют вражду и пытаются разрушить единство суннитов, шиитов и исмаилитов Афганистана, натравливая друг против друга, убивая богословов и дискредитируя священную религию Ислам перед миром», пишет агентство.
Конкретным поводом для объявления войны послужил захват сторонниками «Исламского государства» района Дарзаб в провинции Джаузджан на северо-западе
Афганистана. В сообщении талибов сказано, что группа вероотступников в попытке расширить сферу влияния, «совершила тягчайшие преступления и обезглавила 20 пленных моджахедов».
«Талибан» призвало всех своих сторонников отомстить за моджахедов и «впредь во всех точках Афганистана воздать им по заслугам».
Власти Джаузджана заявили о ликвидации двух боевиков «Исламского государства» в результате авиаудара сил НАТО. По их данным, один из убитых являлся гражданином Узбекистана. Еще трое — также узбекские граждане — были задержаны. За два месяца операций в провинции были убиты и ранены около 50 игиловцев, еще 20 удалось взять в плен.
Недавно сотрудники ФСБ пресекли деятельность ячейки ИГ* на территории Краснодарского края.
* ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство») и «Талибан» — террористические организации, запрещенные в России.